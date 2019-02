Girona recupera l'«Egmont» de Goethe en els 80 anys de l'afusellament de Rahola

La Comissió de la Dignitat i l'Ajuntament de Girona promouen un concert especial i carregat de simbolisme per commemorar el 80è aniversari de l'afusellament de Carles Rahola. Per a l'ocasió, recuperen de forma excepcional la desapareguda Orquestra Simfònica de Girona per interpretar el drama d' Egmont, una obra escrita per Goethe l'any 1787 i musicada per Beethoven el 1810 que narra la condemna a mort i execució del comte Egmont a Flandes per part de les tropes espanyoles del Duc d'Alba.

D'aquesta manera, tracen un fil històric que va des del segle XVI fins a l'actualitat per condemnar «la repressió política i la intolerància de l'estat espanyol».

El Teatre Municipal de Girona acollirà el diumenge 24 de febrer al migdia la lectura dramatitzada Reivindicant Egmont i Carles Rahola. Per la llibertat i contra la repressió, un acte solidari i, per això, tant músics com actors treballaran desinteressadament i cediran els drets d'execució a la Comissió de la Dignitat. Els fons que es recaptin es destinaran directament a la Caixa de la Solidaritat.

L'espectacle vol condemnar els actes de tirania i homenatjar les víctimes de la repressió política, especialment les figures del comte d'Egmont, condemnat pel Tribunal dels Tumults i executat ara fa 450 anys, i la del periodista Carles Rahola, condemnat a mort i afusellat ara fa 80 anys.

Enguany també es compleixen 450 anys de l'execució del comte Egmont a Flandes per part de les tropes espanyoles del Duc d'Alba per haver estat tolerant amb el moviment dels hugonots a Flandes. Goethe i Beetoven van voler fer d'aquesta obra un crit contra la tirania dels estats per denunciar el patiment d'un poble davant la injustícia, per la lluita per la llibertat i contra l'opressió.

Segons va explicar ahir el coordinador de la Comissió per la Dignitat, Josep Cruanyes, també és una denúncia a «la repressió política que pateixen actualment les persones processades, empresonades i exiliades per defensar la llibertat i els drets de Catalunya».

L'espectacle consistirà en una lectura dramatitzada de l'obra que va escriure Goethe sobre el comte Egmont. La mateixa peça que, uns anys més tard Ludwig van Beethoven va acompanyar amb orquestra i que, posteriorment, Carles Rahola va citar en un dels seus escrits periodístics, en què va comparar l'obra –llavors reinterpretada per l'Orquestra Simfònica de Girona– amb el context bèl·lic contemporani i de defensa dels drets de Catalunya.

Rahola va ser afusellat pels franquistes el 15 de març de 1939, fa 80 anys, en l'inici d'una repressió que va representar a Catalunya 66.000 consells de guerra.

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, va dir que la lectura musicada serveix per «denunciar la repressió política i homenatjar aquells qui van morir per posar en entredit els règims polítics del moment».

L'Orquestra Simfònica de Girona, desapareguda el 1937 durant la Guerra Civil espanyola, tornarà de forma simbòlica per musicar l'espectacle, que comptarà amb la col·laboració de 45 músics i amb el lideratge de Daniel Mestre com a director musical, de Jaume Mallofré com a director d'escena i del Joaquim Rabasseda com a coordinador del projecte teatral.

Les entrades per a l'espectacle es poden comprar a través del web del Teatre Municipal i tenen un cost d'entre 10 i 25 euros. En paral·lel, l'editorial Curbet també reeditarà el llibre en català. El text traduït per Joaquim Pena el 1935 i editat per la Generalitat el 1938 va ser destruït després de l'arribada dels franquistes.