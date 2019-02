Sam Abrams recull l'«eclèctica» tradició del haiku entre poetes catalans

El poeta, assagista i traductor Sam Abrams ha recollit l'«eclèctica» tradició del haiku entre escriptors catalans en la primera antologia sobre aquesta forma poètica en la tradició moderna i contemporània catalana, des d'Eugeni d'Ors a Sílvia Bel, va explicar ahir l'autor en roda de premsa.

En la presentació de Llum a les golfes (El Far de Viena), Abrams va dir que el llibre agrupa 96 escriptors i 1.596 poemes recollits a la llum de la cronologia dels seus autors, entre el 1906 i el 2018, amb les tres formes diferents que han pres aquests poemes en la literatura catalana.

En el llibre, promogut per l'Ajuntament d'Olot, es barreja la tradició canònica impulsada pel poeta Carles Riba, així com altres visions impulsades per Miquel Desclot i Jordi Coca, seguides després per versions completament lliures.

El haiku va irrompre en la poesia catalana a les portes de la modernitat, i d'Ors va ser el primer en deixar-se seduir per aquesta tradició oriental que impregnava amb força la cultura francesa i britànica. El llibre obre amb l'anti-haiku de Joan Alcover, recupera autors oblidats com Alfons Meseres i Josep M. López-Picó, i recull obres d'Espriu, Joana Raspall, Estellés, Martí i Pol, Josefa Contijoch, Carles Hac Mor, Comadira, Ponç Pons, Susanna Rafart, Dolors Miquel, Miquel de Palol...