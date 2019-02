RCR mostra al Japó el Pavelló de Paper de la futura «La Vila» de la Vall de Bianya

L'equip d'arquitectes RCR d'Olot ha inaugurat al Japó una exposició que mostra part del futur Pavelló de Paper que s'instal·larà a La Vila, el centre d'experimentació arquitectònica del veïnat de Santa Margarida de Bianya, on la integració paisatgística i el respecte a l'entorn natural seran els elements centrals del projecte constructiu.

El Pavelló de Paper és una construcció feta amb fusta del bosc de Yoshino en col·laboració amb fusters d'aquesta regió japonesa que l'any 2004 es va convertir en Patrimoni de la Unesco dins del conjunt anomenat Llocs sagrats i rutes de peregrinació de les Muntanyes Kii. Gran part dels temples del Japó estan construïts amb fusta procedent d'aquests boscos de Yoshino.

«Amb el Pavelló de Paper s'estén un pont entre els boscos de Yohino i els frondosos boscos de la Vall de Bianya», afirmen Carme Pigem, Rafael Aranda i Ramon Vilalta en un comunicat difós ahir.

El primer trio d'arquitectes mereixedor del Premi Pritzker (2017), que afirmen tenir vocació «universal i alhora local», exposen a la nova mostra del Japó obres del seu passat en l'exercici de la professió, així com el projecte que estan desenvolupant a La Garrotxa i que han batejat com La Vila.

Titulada RCR Arquitectes. Geography of Dreams, l'exposició es pot visitar a la TOTO Gallery de Tòquio fins el 24 de març de 2019, i inclou vídeos d'Hisao Suzuki que mostren el treball dels tres arquitectes catalans.

Per a l'equip d'arquitectes, la vida és somni i l'arquitectura un instrument per somiar: «És a través dels somnis i de l'arquitectura com podem crear realitats que de veritat ens importen. És a través d'aquests somnis com anem traçant les nostres vides», han dit.

RCR descriu el projecte de La Vila com «un lloc poblat de bosc, d'aigua i de memòria» que els ha impulsat a explorar la creació d'un laboratori obert. «Un laboratori que pugui transformar la consciència de la percepció de les persones i que porti a engendrar noves relacions i comportaments. Un laboratori transversal, integral i concebut de la manera més essencial i genuïna possible. En aquest territori ampli en tots els seus sentits hi ha les instal·lacions d'investigació, tallers, allotjaments i pavellons».

Relació amb el Japó

L'exposició també mostra la relació de RCR amb el Japó a través dels diferents viatges a aquest país, l'últim als boscos de Yoshino. L'experiència de la cultura i arquitectura nipona ha estat essencial en la seva manera de concebre els espais que han creat en els seus més de 30 anys de «creativitat compartida», filosofia que també es desprèn de vivències recollides i reinterpretades a la nostra cultura occidental.

A la mostra a la TOTO Gallery s'expressa aquesta relació mitjançant un documental, reflexions i esbossos de l'experiència de l'últim viatge que el 2017 van fer al Japó, i que va coincidir amb la cerimònia de lliurament del Premi Pritzker al palau d'Akasaka amb la presència dels emperadors nipons.