Ciència intrusa

Tortugues: la desacceleració de les partícules

Autoria i direcció: Clàudia Cedó. Repartiment: Dani Arrebola, Àlex Brull, Clara Cols i Alícia Puertas. Flyhard Produccions. 1 de febrer. Sala la Planeta.

Papers pintats, mobles de color turquesa i cobrellits de patchwork amb estampats bojos es converteixen, de la mà de la dramaturga i directora banyolina Clàudia Cedó, en un escenari al servei de la ciència-ficció. Les realitats paral·leles, les pissarres plenes de fórmules i els jocs temporals conviuen a Tortugues: la desacceleració de les partícules amb l'humor, el romanticisme i un toc de surrealisme màgic per explicar la història de dues parelles ben diferents.

Valedora del premi Butaca 2015 al millor text teatral, la comèdia arrenca quan en Joan i la Marta es traslladen de la ciutat al camp buscant la pau que calmi l'ansietat sense fi que pateix ell, un comptable neuròtic i maniàtic. I la troben, però a quin preu, quan se'ls creua una parella de científics amb molta més ambició que escrúpols.

En aquest conte de colors vius i animals amb closca tot funciona com un rellotge: des dels originals crèdits de l'inici a la interpretació -que esplèndida la transformació d'en Dani Arrebola!-; passant per l'aprofitament dels foscos entre escenes i sobretot, els múltiples moments superposats que comparteixen els quatre personatges; a més d'un cameo fantasmal (per desgràcia, ara més que mai) d'en Carles Canut.

L'espectacle, que divendres i dissabte va ser a la sala la Planeta de Girona, és àgil, parla de ritme sense perdre'l i s'hi respira l'afecte de qui ha tingut cura de tots els detalls per fer arribar a l'espectador d'una forma encantadora el missatge que la ciència té límits, però l'amor no.