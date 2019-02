El festival Ítaca programa una nit de concerts a l´Escala amb Zoo com a cap de cartell

La banda valenciana Zoo serà una de les cinc formacions que actuaran el 20 d'abril a l'Escala en el marc del festival Ítaca, Cultura i Acció que per primer cop programa actuacions a l'Alt Empordà. La incorporació d'aquesta localitat al certamen, que fins ara només se celebrava al Baix Empordà, és fruit de l'acord entre la productora Link Produccions i l'Ajuntament de l'Escala. S'ha escollit aquest dia perquè coincideix amb Setmana Santa i es vol aprofitar l'afluència de visitants que rep el municipi costaner durant aquests dies.

El festival Ítaca s'expandeix més enllà del Baix Empordà i per primer cop programa una nit de concerts a l'Escala (Alt Empordà). Serà el 20 d'abril, coincidint amb Setmana Santa, i comptarà amb Zoo com a cap de cartell. La banda valenciana oferirà un dels darrers concerts programats a les comarques gironines en el seu fi de gira, després d'anunciar que durant el 2020 no pujaran als escenaris. Tocaran temes del seu disc 'Raval' (Propaganda pel fet!). En cinc anys s'han fet un lloc a l'escena musical amb una sonoritat pròpia que combina rap, tecno, breakbeat, reggaeton, rock, entre d'altres estils.

Les quatre formacions restants que actuaran aquella nit es donarà a conèixer a mitjans d'aquest mes coincidint amb la posada a la venda de les entrades. Els concerts es faran a la zona de barraques del municipi, situada a l'aparcament de l'Avinguda Francesc Macià.

Enguany el certamen arriba a la setena edició.