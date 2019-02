«Inclusió, diversitat i visibilitat» als Goya de la mà de l'actor Jesús Vidal

L'actor Jesús Vidal, la primera persona amb discapacitat visual premiada amb un Goya com a actor per la seva interpretació a Campeones, de Javier Fesser i premiada com a millor pel·lícula, va ser la revelació de la gala dels Goya 2019 amb el seu discurs el passat dissabte que va emocionar fora i dins del Palacio de Congresos de Sevilla. «Estic veient com recolliu vosaltres tant el premi a la tasca artística com la sensibilització cap a un món millor. És molt emocionant veure el canvi», va dir Vidal. En recollir el premi a Millor Actor Revelació, l'actor va assegurar que li van venir «al cap tres paraules: inclusió, diversitat i visibilitat». Però el moment més emotiu va ser quan es va dirigir als seus pares: «Gràcies per ensenyar-me a veure la vida a través dels ulls de la intel·ligència i el cor. A mi m'agradaria tenir un fill com jo per tenir pares com vosaltres», va concloure. Lleó, la ciutat natal de l'actor, es va bolcar a felicitar-lo. Per exemple, l'alcalde, Antonio Silván va destacar ahir el seu «enorme talent», però sobretot «la seva extraordinària tendresa i sensibilitat». Així mateix, Silván va assenyalar que les seves paraules «no només hauran emocionat segurament els seus companys, la seva família i tots aquells que han compartit amb ell el camí fins aquí, sinó que va commoure tot Espanya»; i és que el vídeo amb la seva intervenció s'ha convertit en un dels més vistos de la nit.

D'altra banda, El Reino, la cinta de Rodrigo Sorogoyen sobre la corrupció política a l'estat espanyol protagonitzada per Antonio de la Torre, es va endur set dels tretze Goya als quals estava nominada: Millor muntatge, Millor guió original, Millor so, Millor actor de repartiment per Luis Zahera, Millor Música original i Millor direcció. De la Torre va dedicar el premi als polítics que «cada matí es lleven amb ganes de canviar el món».

Sorogoyen, que té «moltes ganes de portar cap aquí» l'Oscar al qual està nominat pel seu curt Madre, va voler compartir el premi a Millor direcció amb els altres nominats a la categoria, amb un especial record a Isaki Lacuesta, el cineasta gironí, de qui va assegurar que ha fet «la millor pel·lícula de tot l'any». Lacuesta assistia per primera vegada com a nominat als Goya i optava a la Millor pel·lícula i Millor director pel seu film Entre dos aguas, tot i que va marxar amb les mans buides.



23 nominades d'un total de 113

Eva Llorach, que va guanyar el Goya a Millor Actriu Revelació per la seva interpretació a Quién te cantará, va protagonitzar un dels moments més reivindicatius de la nit. «Volia marcar-me un Frances Macdorman -va afirmar en al·lusió a la seva petició a totes les nominades al fet que es posessin en peus, emulant el gest que va popularitzar l'actriu nord-americana en la passada edició dels Oscars-. És aquest moment en què tots podeu comprovar que tenim problemetes. Són 23 nominades enfront de 113».

Per la seva part, Susi Sánchez, Goya a la Millor Actriu Protagonista per La enfermedad del domingo, va apuntar que està havent-hi un «petit canvi», sobretot entre els més joves, però que «encara queda molt». «És una mica vergonyosa l'estadística a la gala, però esperem que entre tots i totes es llevi el tap creatiu», va advertir en el col·loqui al final de la gala.