El Palau Robert mostra la mirada de Josep Pla sobre la Primera Guerra Mundial

Inaugurada l'any 2017 a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, l'exposició 'Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra', aterra ara al Palau Robert de Barcelona on es pot visitar del 5 de febrer al 31 de març. La mostra recull i interpreta les vivències de l'escriptor sobre els esdeveniments dels darrers compassos de la Primera Guerra Mundial i les reflexions posteriors sobre un conflicte clau en la història convulsa del segle XX. La visió de Pla, contextualitzada a l'exposició amb fotografies, objectes i materials d'arxius, biblioteques i hemeroteques, reflecteix a més un panorama de com es va viure la Guerra a Catalunya i la incidència que va tenir, tot i la neutralitat espanyola en el conflicte. L'exposició és una coproducció de la Fundació Josep Pla (FJP) i la Càtedra Josep Pla (Universitat de Girona-Grup62-FJP) que ha comissariat Francesc Montero.

L'exposició 'Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra', que es presenta a la Sala 4 del Palau Robert, recorda l'enorme impacte de la Primera Guerra Mundial en l'evolució històrica, social i cultural del segle XX a través de la mirada de l'escriptor.

El títol de l'exposició s'ha extret del dietari 'El quadern gris' de Josep Pla, on l'escriptor empordanès recull bona part de les seves impressions sobre la Gran Guerra. De fet, és en un primer dietari del llibre, datat del 1918, on Pla escriu per primera vegada sobre la guerra, coincidint amb les acaballes del conflicte.

La mostra s'estructura en sis àmbits: 'Barcelona bullia', 'Ni un tap a l'estranger', 'Fam de notícies', 'Mig Europa cau', 'Del fons mateix del mar' i 'Un Cafarnaüm en deliri'. Sis àmbits que transiten des de l'home a la seva obra, des de l'experiència a la reflexió. Des del Pla ciutadà que encara no havia començat a escriure, passant per l'observador i apuntador del conflicte, fins a l'escriptor que fins i tot va ficcionar un episodi vinculat a la Guerra en el relat 'Un de Begur' (el cas del vaixell 'Palermo' enfonsat per un submarí alemany).

"Pla és molt jove quan esclata la Guerra, i per tant viurà l'experiència al seu voltant però no s'hi implica activament. Això no vol dir que en sigui aliè: tindrà una propensió a llegir els diaris, veure els efectes sobre la població, etc.", apunta el comissari de la mostra, Francesc Montero.

Malgrat això, a partir del moment en què en va escriure per primera vegada (el 1918, a les anotacions del primer 'Quadern gris'), les reflexions sobre la Primera Guerra Mundial són presents a gairebé tota la seva obra, segons fa notar Montero. "Tan sols en un dels 45 volums de la seva obra complerta no n'hi ha", remarca per fer entendre l'impacte que el conflicte va tenir en la mirada de Pla.

Montero, doctor en Filologia Catalana, membre de la Càtedra Josep Pla i de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona és el responsable del disseny de l'exposició, així com el catàleg, una iniciativa i un encàrrec que li van fer la Fundació Josep Pla (FJP) i la Càtedra Josep Pla (Universitat de Girona-Grup62-FJP).

La mostra, que es pot visitar del 5 de febrer al 31 de març, va començar el seu recorregut el 2017 a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, durant la commemoració del centenari del conflicte (1914-1918). Gairbé dos anys després s'ha inaugurat ara a Barcelona. Ho han fet el director general de Difusió, Jordi del Río, el mateix Francesc Montero, la directora de la Fundació Josep Pla, Anna Aguiló, i el secretari de la Fundació Josep Pla i tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Gómez.