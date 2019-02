Les quatre figures humanes cisellades en pedra d'uns 3 metres d'altura que l'escultor de Sant Joan de les Abadesses ha obrat per encàrrec del Patronat del temple de la Sagrada Família ja estan pràcticament enllestides.

El conjunt, de més de 12 tones de pes, representa el moment que les tres Maries visiten el sepulcre de Jesús i un àngel els anuncia que és buit perquè ha ressuscitat.

Després de treballar al seu taller del Ripollès, actualment està ultimant l'obra a l'espai de picapedrers del temple barceloní. Es tracta d'un «conjunt escultòric fonamental» per a la façana de la Passió, que connectarà amb la gran rosassa el·líptica de l'artista Joan Vila-Grau que representa la resurrecció.

Es preveu instal·lar a finals de març aquest conjunt al Sepulcre Buit de la façana de la Passió.

Al centre de l'escena, hi ha la cova del sepulcre i l'Àngel damunt de la pedra rodona que tapava l'entrada. Situa Maria Magdalena al costat esquerre i en un primer pla, i més endarrere, les altres dues Maries amb els pots d'ungüents a les mans.

En una entrevista, Fajula ha explicat que aquesta és una escena que de seguida el va atraure pels contrastos que presenta. D'una banda, perquè tot gira al voltant d'una absència, Jesús ressuscitat, i de l'altra, perquè té com a taló de fons la gran rosassa el·líptica de l'artista Joan Vila-Grau que representa la resurrecció.

Fajula també ha jugat amb la dualitat entre foscor i llum. Així, la cova es representa com un element fosc, lligat a la mort, que contrasta amb la llum i la vida representats per l'àngel i la rosassa. I just al mig de l'escena, un element clau: la mortalla de Jesucrist que penja verticalment de la cova, situada just al punt mig de la façana.

Pel que fa als materials, les dones estan fetes amb pedra de Floresta (Lleida), mentre que l'àngel i la mortalla, de travertí, de tons més clars. El conjunt escultòric queda amagat parcialment per les columnes del cimaci, de manera que el visitant l'apreciarà movent-se per la vorera. El fet que sigui un conjunt per veure des de la distància ha fet que l'escultor hagi posat èmfasi en els «contorns i relleus» de les figures.

Una desena de maquetes

Fajula va començar a idear la posada en escena del sepulcre buit el 2014 amb maquetes en fang i plastilina a petita escala. Durant el procés creatiu, es van produir alguns canvis substancials, com ara que el sepulcre passés d'estar a la vista per finalment quedar amagat a la cova o també que l'àngel perdés les ales ajustant-se a la representació que Gaudí fa d'aquest personatge bíblic. En total, l'artista va elaborar nou maquetes a diferents escales abans no va arribar a la definitiva feta amb guix.

L'ajuda de la tecnologia

Per a l'elaboració d'aquestes grans escultures, Fajula s'ha ajudat de les noves tecnologies. L'últim model de guix, a escala 1/3, és el que s'ha escanejat en 3D i després s'ha tallat a la mida real a la pedra amb maquinària robòtica d'una empresa de Tarragona. D'aquesta manera, l'escultor acaba de perfilar la pedra manualment i es pot centrar en les textures i els detalls.

«Sense aquesta tècnica d'escaneig hauria trigat molts més mesos; la tecnologia és extraordinària perquè t'allibera de l'esforç físic i et permet tenir més temps per pensar», ha dit.

No és la primera vegada que Francesc Fajula dona forma a un encàrrec de la Sagrada Família. El primer va ser el Crist que presideix l'altar major del presbiteri (2010) seguit d'una gran escultura de Santa Escolàstica a l'absis (2013) i quatre relleus circulars de temes eucarístics que coronen la cúpula de la sagristia de ponent. Aquesta vegada és l'obra més gran.