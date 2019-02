Elvira Sastre s'emporta el Premi Biblioteca Breve 2019 per «Días sin ti»

Elvira Sastre (Segovia, 1992) s'ha proclamat guanyadora del 61è Premi Biblioteca Breve de l'editorial Seix Barral amb Días sin ti, el seu debut en la novel·la. La jove poetessa espanyola ha rebut el reconeixement del jurat a una obra que narra dues històries d'amor truncades, una per la vida i l'altra per la mort.

La novel·la «a dues veus» s'erigeix com una història de complicitat a través del temps entre una àvia (una mestra republicana que es va enamorar d'un estudiant contravenint les normes de l'època) i el seu net (un artista del nostre temps que pateix una ruptura sentimental).

L'origen de la novel·la es troba, precisament, en uns versos del segon llibre de poemes de l'autora, Baluarte, que ja avançaven una història d'una pèrdua amorosa.

El jurat del premi, format per Rosa Montero, Lola Larumbe, Agustin Fernandez Mallo, Pere Gimferrer i Elena Ramírez, ha celebrat la qualitat literària de Sastre i li han augurat un futur prometedor. Sastre ha confessat que es va plantejar la novel·la com un desafiament literari, fent el pas del gènere que fins ara ha conreat a la novel·la, on s'estrena.

«Volia provar com se'm donava la narrativa, i al principi no me'n creia capaç», va comentar ahir. Reconfortada pel premi, va afegir: «Després de tres anys escrivint, ha sortit això, suposo que alguna cosa hauré fet bé». En aquest sentit, un dels esforços ha estat precisament el de «no caure en una prosa poètica», així com exercitar-se en el terreny dels diàlegs.

L'escriptora, de 26 anys, ha destacat el pes de la tristesa al llarg de l'obra i en totes dues veus narratives. Al respecte, va explicar que gràcies a la poesia ha «après a viure amb la tristesa».