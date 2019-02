Palau-sator, símbol de la llibertat d´expressió

Com un símbol de la llibertat d'expressió. Aquest és el paper que, segons la consellera de Justícia, Ester Capella, han de fer les pintures de l'església de Palau-sator que l'extrema dreta va destruir un 4 de febrer de 1968.

Capella va participar ahir a l'acte de presentació de la recuperació del mural de Lluís Bosch Martí, recuperació que és possible gràcies a una projecció de mapping, ja que l'obra original va ser totalment destruïda el dia de l'atemptat.

A la presentació també hi va participar la regidora de Cultura, Mei Pagès, i el mateix Bosch Martí, acompanyat del capellà Nicolau Moncunill. Aquests dos darrers van ser agredits pels ultres en l'atemptat de fa 50 anys. Un grup de més de dotze persones que es va fer passar per estudiants d'art va convocar el pintor i el rector per parar-los una trampa, agredir-los i destruir l'obra pictòrica.

Bosch Martí ha explicat en una entrevista al Diari de Girona que, malgrat presentar denúncia, mai es va detenir ningú i els autors de l'atemptat han quedat impunes.