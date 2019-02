Marc Artigau: "El relat que fem sobre nosaltres mateixos ens estructura la identitat"

"El relat que fem sobre nosaltres mateixos ens estructura la identitat". Així ho ha assenyalat l'escriptor Marc Artigau a la presentació de la seva novel·la 'La vigília' (Destino), l'obra que va guanyar el 51è Premi Josep Pla i arriba aquest dimecres a les llibreries.

De fet, la identitat és un dels temes principals de la novel·la, que narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio –com el mateix autor- i que, un dia, rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran, que es diu Cèlia, que li demana que escrigui la seva biografia per 100.000 euros. A partir d'aquest moment, el Raimon intentarà esbrinar què hi ha darrera d'una oferta que no sembla innocent i "amaga una intenció oculta" de la Cèlia.

El dramaturg ha apuntat que un dels temes de la novel·la és la identitat. "El relat que ens fem sobre nosaltres mateixos ens estructura la identitat". Quan la Cèlia li demana al protagonista que li faci una biografia a mida perquè la pugui llegir, ha apuntat, li està dient que la vida i la identitat que ha tingut no l'han feta feliç. "A força d'escriure, encara que sigui pels altres, et coneixes més i d'això va la novel·la: Escrivint una biografia per tu estic coneixent-me més a mi".

El llibre es divideix en diverses trames com la relació entre el Raimon que viu amb el seu germà gran que es diu Blai. El capítol u arrenca amb una excursió dels pares d'ells dos anant a la muntanya i a mig cap de setmana es posa a ploure i es perd, durant una estona, el Blai.

A la novel·la, ha explicat, hi ha hagut molta feina d'escriure i reescriure i com les idees que poden semblar que són aïllades treballen totes en un conjunt. Entremig de la trama, com que el narrador escriu contes, apareixen a 'La vigília' relats que sembla, en un primer moment, que no tenen res a veure entre ells, però "són necessaris per entendre la història".

La novel·la també té un element d'intriga i sorpreses, i està estructurat amb l'alfabet al revés de la Z a la A. De fet, el llenguatge és "un element molt important". Artigau també ha assegurat que per a ell és "important que el lector s'ho passi bé" al llegir 'La vigília¡. A l'obra, hi ha poemes i contes i hi ha una "voluntat literària d'explicar una història amb un gust pel llenguatge", però al mateix temps és important que el lector ho gaudeixi.



Un paper en blanc



Artigau ha assegurat que escriure és el que més feliç el fa i al mateix temps pateix. Per teatre, ha desgranat, escriu per encàrrec i aquest és el seu ofici, però en el cas de 'La vigília' havia de "col·locar un paper en blanc i era un cosa que s'assembla molt a tenir un mirall al davant". En aquest sentit, ha dit que ha escrit i reescrit moltes coses de l'obra, però també ho ha patit. "Hi ha moments que pateixes, però forma part del procés".