Rosalía va preparar «en un temps rècord» la seva actuació a la gala dels Goya

Rosalía va preparar Me quedo contigo amb el Cor Jove de l'Orfeó Català, una actuació que ja té més de 2,5 milions de visualitzacions a internet, «en un temps rècord» i amb només dos assajos junts, una cosa només a l'abast, segons el director del cor, Esteve Nabona, de «persones deu, amb molta formació musical».

Me quedo contigo és una versió, en la qual també l'ha acompanyat El Guincho, del tema de Los Chunguitos, que va formar part de la banda sonora de Deprisa, deprisa (1981), de Carlos Saura.

El director del cor, Esteve Nabona, va explicar ahir que Rosalía es va posar en contacte amb ells fa dues setmanes: «Es veu que li va agradar la feina que havia fet amb el cor infantil per al tema Bagdad, del seu disc El mal querer».

La música catalana li va encarregar, «amb ordres molt precises», a Bernat Vivancos els arranjaments, i el compositor els va tenir enllestits «en un parell de dies». A partir d'aquí, els membres del cor van començar els assajos, que gravaven i enviaven en vídeo per Whatsap a la cantant, que estava aquells dies a Los Angeles (EUA), perquè aquesta fes les correccions que considerés.

«La sensació que hem tingut tots és que Rosalía té una formació musical espectacular i que sap perfectament allò que vol. És un deu. És molt musical i sensible. Ha estat molts anys treballant dur, i això es nota en uns temps en els quals tot és efímer», lloa Nabona.

El primer dia que van assajar va ser dijous passat i divendres, un dia abans de la gala dels Goya, va ser l'assaig general, «i això va ser tot», riu el director del Cor Jove del Orfeó Català sobre la seva absolutament insòlita i «espectacular» actuació.

En el tema, el cor vocalitza amb una «u» i amb una «a» al principi, i hi ha moments en els quals diu les síl·labes del text amb notes molt llargues per donar-li una base harmònica que El Guincho (el músic Pablo Díaz-Reixa) accentua amb un teclat que els permet no perdre l'afinació.

Hi ha moments, ha revelat Nabona, en els que hi ha fins a nou veus diferents, «amb moltes dissonàncies i una harmonia bastant complexa, cosa que dona una sensació important de misticisme».

Sobre les «acusacions» que algun col·lectiu ha fet a Rosalía d'apropiació de la cultura gitana, Nabona ha dit que «res és sacre en música» i que Los Chunguitos «estan molt contents».

Els 40 membres del cor, nois i noies d'entre 16 i 25 anys, que finalment la van acompanyar –«són 60, però va caler sacrificar-ne 20»– estan «superemocionats» amb l'experiència: «La partitura és una meravella i actuar en directe amb ella, una altra, perquè el gènere coral no és precisament de masses».