Tatxo Benet tornarà a portar l'obra «Presos polítics» a la fira Arco de Madrid

L'empresari i col·leccionista Tatxo Benet portarà la polèmica obra Presos polítics en l'Espanya contemporània, de Santiago Sierra, a la Fira Internacional d'Art Contemporani ArcoMadrid, d'on va ser retirada l'any passat, ha explicat el soci i fundador de Mediapro. La instal·lació no s'exposarà al recinte firal però formarà part del programa VIP d'Arco, i podrà veure's a partir del proper dilluns 25 de febrer als espais de Zapadores Ciudad del Arte, un centre d'art situat en una antiga caserna militar, segons avançava ahir La Vanguardia.

L'obra formarà part del programa 'Off' d'Arco amb l'objectiu que es pugui veure a Madrid, ha explicat l'empresari i col·leccionista que des d'aleshores ha sumat una col·lecció d'art contra la censura, que explicarà en societat a la fira madrilenya. Benet, que va comprar la peça de la galeria Helga d'Alvear abans que fos despenjada de l'estand, es va interessar per l'art perseguit i censurat, i des d'aquell moment ha aconseguit comprar unes 40 obres per a les quals busca una seu estable.