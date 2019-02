Els Catarres, Doctor Prats i Alfred García, triats pel públic per als Premis Enderrock

Els Catarres, amb cinc nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb quatre, encapçalen el rànquing dels Premis Enderrock per votació popular, segons es va fer públic ahir en un acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Buhos i Judit Neddermann els segueixen amb tres nominacions cadascú com a resultat de la segona volta de votació que ha rebut un 53% més de vots que l'any passat.

El Premi Enderrock d'Honor s'atorgarà a La Trinca amb motiu dels 50 anys de la seva creació i el Premi Enderrock a la Trajectòria el rebrà Joan Manuel Serrat per més de mig segle de carrera.

D'altra banda, s'ha donat a conèixer el Premi Enderrock estrella, que reconeixerà les dues fotògrafes pioneres de la Nova Cançó, Colita i Pilar Aymerich. La gala dels Premis Enderrock 2019 se celebrarà el 28 de febrer a l'Auditori de Girona.

El director del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, va anomenar ahir fins a cinc vegades el nom d'Els Catarres en les categories de millor artista, millor artista en directe, millor disc de pop-rock per Tots els meus principis, millor cançó de pop-rock per Fins que arribi l'alba i millor videoclip, per aquest últim èxit.

Doctor Prats comparteixen les quatre nominacions en les categories de millor directe, millor disc de pop-rock per Venim de lluny i millor cançó de pop-rock i millor clip per Caminem lluny. Per la seva banda, Alfred García, que com molts dels artistes va assistir a l'acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, ha estat nominat com a millor artista revelació i millor artista en llengua no catalana, i també a la categoria de millor disc de cançó d'autor per 1016 i millor cançó d'autor per Et vull veure.

García és un dels artistes que més ha mobilitzat els seus seguidors a les xarxes socials, amb múltiples publicacions les últimes setmanes, animant-los a votar a aquesta segona ronda de votacions. Una fase que ha obtingut una participació de 17.396 usuaris, un 53% més que l'any passat. Des d'aquest dimecres ja es pot votar en l'última ronda que decidirà els guanyadors que es donaran a conèixer durant la gala.

El rànquing de nominacions el tanquen Buhos i Judit Neddermann, amb tres cadascun, i Germà Negre, Roba Estesa, Joan Dausà i Balkan Paradise Orchestre, amb dues nominacions. Com a millor artista en llengua catalana estan nominats, a més d'Alfred García, Ramon Mirabet i Rosalía.



Premi Joan Trayter

El desaparegut enginyer de so empordanès Joan Trayter dóna nom al Premi al millor productor i arranjador musical, que aquest any serà per Mark Dasousa, artífex de la sonoritat de l'escena alternativa valenciana.

Els Premis Enderrock 2019 de la Crítica han incorporat el Premi Xesco Boix al millor disc per a públic familiar, que rebrà The Penguins – Reggae per Xics. Els altres premiats per la crítica són noms ja anunciats com Clara Peya, Joan Dausà, Els Pets, El Petit de Cal Eril o Rosalía.



Reivindicacions

L'acte d'anunci dels finalistes als Premis Enderrock va comptar amb la presència, a més de grups i artistes nominats, del director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Miquel Curanta, que va lamentar la manca de «finestres i espais» per descobrir els nous talents. En aquesta línia, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va exigirt una normativa per l'estatus dels autònoms dels artistes. «És vergonyós que condemnem a la clandestinitat aquells artistes que volen sortir i crear».

A la gala del dia 28 a Girona actuaran, entre altres, Joan Dausà, Els Pets, Lax'n'Busto, Oques Grasses o Clara Peya.