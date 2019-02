«Disparant amb el cor», de Joana Biarnés, arriba a Girona, per primer cop sense la gran fotògrafa

La comissària de l'exposició, Sílvia Omedes, no va poder contenir ahir l'emoció davant els periodistes en el moment d'evocar com la selecció de les fotografies va ser feta conjuntament amb l'autora, Joana Biarnés, que havia de ser avui present a la inauguració a Girona, però va morir el passat 19 de desembre. Ha confirmat la seva assistència Jean Michel Banberger, vidu de la lloada fotògrafa.

La Casa de Cultura de Girona inaugurarà avui a les 19 hores, per primera vegada sense l'autora, l'exposició itinerant Disparant amb el cor, una selecció de l'obra de la primera fotoperiodista de l'estat espanyol, amb imatges que criden molt l'atenció per la seva singularitat, entre elles les realitzades a Dalí, o als Beatles, durant l'estada de la banda musical el 1965 a Barcelona, quan la fotògrafa es va colar literalment a l'hotel, o les que va prendre de Raphael, Lola Flores, Roger Moore, Orson Welles, Rufolf Nurejev, per no parlar de la sèrie sobre les inundacions del 1962 al Vallès, entre moltes altres.

«Aquí teniu una setantena de fotos seleccionades per ella mateixa, d'un arxiu de 150.000 fotos de les quals n'hem vist 75.000 i pot guardar moltes sorpreses», va comentar Sílvia Omedes, que a més de comissària de la mostra és directora de la Fundació Photogràphic Social Vision.

Joana Biarnés (Terrassa, 1935 - 2018) es va dedicar a la fotografia per casualitat, seguint les passes del seu pare, Joan Biarnés, corresponsal d'esports, de qui va aprendre tots els secrets, encara que també va rebre formació acadèmica a l'Escola de Periodisme.

El seu reportatge de les inundacions del Vallès va servir per il·lustrar la notícia a TVE i, a partir d'aquí, el diari Pueblo li va fer el considerat primer contracte de l'estat espanyol a una dona fotògrafa de premsa, en un entorn reservat als homes. Una dècada més tard fitxaria per l' ABC.

La tendència creixent a la premsa groga i sensacionalista la va portar a abandonar l'ofici l'any 1985 i, poc després, va obrir el que es convertiria en un apreciat restaurant a Eivissa: Ca Na Joana.

El seu nom i el seu arxiu van restar oblidats. A ella se la considerava una bona operària, però no va tenir un lloc en la història de la fotografia fins que, ara fa escassament cinc anys, ja jubilada i amb el restaurant tancat, li va sobrevenir l'èxit al moment que es va començar a redescobrir el seu treball i es va valorar l'innegable valor també artístic d'aquelles imatges a les quals només es donava valor documental.

A Girona es mostrarà per primera vegada un panell amb fotos de la Joana jubilada que tasta l'èxit amb entrevistes de Buenafuente, la recepció de l'alcaldessa Carmena o l'entrega de la Creu de Sant Jordi.

«La coherència, els valors i els principis han acompanyat la Joana des dels seus orígens», sosté Omedes.

Paral·lelament, la Casa de Cultura proposa un joc fotogràfic als visitants, i també acull un curs de fotografia de Noèlia Pérez.