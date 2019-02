L'Arxiu Municipal de Girona publica carnets del personal depurat de l'Ajuntament el 1939

L'Arxiu Municipal de Girona posa rostre al personal municipal depurat durant la primera repressió franquista amb la publicació al web dels seus carnets laborals d'identificació. Les fitxes o carnets digitalitzats, expedits entre el juliol de 1939 i 1940, corresponen a 205 treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Girona que van ser depurats pel règim. També s'inclouen al web alguns carnets del personal de l'Ajuntament de l'any 1937 i que permeten fer una comparativa entre aquests dos períodes.

A part dels carnets, al recurs s'han incorporat 195 expedients de depuració del personal no sancionat (3.130 pàgines), que se sumen als 75 expedients de depuració del personal sancionat que van ser publicats l'any passat. Així, es poden consultar al web un total de 270 expedients de depuració (5.815 pàgines).

"Com a societat, és important que no perdem la memòria de la nostra història, perquè només així podem avançar i no repetir errors. La repressió del franquisme a la ciutat va ser duríssima, i com a Ajuntament tenim l'obligació de mantenir viu el record de tots aquells que la van patir. Aquesta és la base també per continuar defensant sempre els valors universals de pau i respecte als drets humans i llibertats individuals i col·lectives que també ens identifiquen com a ciutat", ha manifestat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

D'altra banda, a partir de la documentació conservada a l'Arxiu Històric de Girona, s'han relacionat els noms de les persones afusellades que consten al registre del cementiri de Girona amb els de les persones que apareixen a les fitxes i expedients de la presó. Sempre que ha estat possible, s'ha vinculat la documentació de l'empresonament amb la persona afusellada i, també, la relació feta anteriorment amb expedients sumaríssims, en els casos en què existia aquesta informació. Per tant, el recurs conté documentació de diferents arxius sobre l'empresonament, judici sumaríssim i execució de les persones afusellades a Girona.

El recurs Girona. La repressió del primer franquisme es va crear ara fa un any amb informació sobre la primera repressió franquista a la nostra ciutat amb documentació sobre els judicis sumaríssims, les llistes de persones afusellades i els expedients de depuració del personal municipal.