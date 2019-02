Marc Artigau: «El relat que fem sobre nosaltres mateixos ens estructura la identitat»

«El relat que fem sobre nosaltres mateixos ens estructura la identitat». Així ho ha assenyalat l'escriptor Marc Artigau a la presentació de la seva novel·la La vigília (Destino), l'obra que va guanyar el 51è Premi Josep Pla i que va arribar ahir a les llibreries.

De fet, la identitat és un dels temes principals de la novel·la, que narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio –com el mateix autor– i que, un dia, rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran, que es diu Cèlia, que li demana que escrigui la seva biografia per 100.000 euros. A partir d'aquest moment, el Raimon intentarà esbrinar què hi ha darrera d'una oferta que no sembla innocent i «amaga una intenció oculta» de la Cèlia.

El dramaturg va explicar ahir que «a força d'escriure, encara que sigui pels altres, et coneixes més i d'això va la novel·la: Escrivint una biografia per tu estic coneixent-me més a mi».

El llibre es divideix en diverses trames com la relació entre el Raimon que viu amb el seu germà gran que es diu Blai. El capítol u arrenca amb una excursió dels pares d'ells dos anant a la muntanya.