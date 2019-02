Mor la filla de Josep Maria Espinàs, protagonista del llibre ´El teu nom és Olga´

La filla de Josep Maria Espinàs, Olga Espinàs, ha mort aquesta matinada als 64 anys, segons ha informat l'editorial La Campana. L'escriptor li va dedicar el llibre 'El teu nom és Olga' (La Campana) el 1986 en què, a través d'una vintena de cartes, explorava sense prejudicis el món de la seva filla, amb Síndrome de Down.

El volum ha comptat amb 40 edicions i s'ha traduït a nou llengües. "Petons, com sempre, fins a deu. Així, mentre jo et feia els deu petons, aprenies a comptar. I tu sempre has volgut correspondre'm —bromista i tendra— fent-me'n onze. Gràcies per tot, estimada Olga", ha difós a través de Twitter l'editorial, alhora que ha enviat una abraçada a la família Espinàs.