El Govern demana el retorn de més Papers de Salamanca

La direcció general de Patrimoni Cultural ha requerit per carta aquesta setmana la convocatòria de la comissió entre el Govern i l'executiu espanyol per «desencallar» la negociació del retorn pendent dels Papers de Salamanca.

Segons ha explicat al Parlament la consellera de Cultura, Laura Borràs, l'arxiu salmantí conserva encara «una quantitat abundant de material» que pertany a Catalunya i el retorn del qual està pendent de ser aprovat en la comissió bilateral, que no es reuneix des del 2017.

«L'espoli es manté», va afirmar Borràs, qui s'ha referit també als 30.000 folis el retorn dels quals ja va ser aprovat però que mai van arribar i són objecte d'un litigi judicial encara no tancat.

Borràs va fer la reclamació en una interpel·lació al Govern des del Parlament per assolir la plena restitució del fons arxivístic espoliat a la Generalitat de Catalunya durant el franquisme i que, «vuit dècades després, no ha retornat a Catalunya». «És indispensable per construir el relat de la memòria», va remarcar la consellera, que reivindica uns 30.000 documents.