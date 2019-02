La creació que surt dels marges

Conferència espectacular

Creació: David Espinosa / El Local E.C.

Interpretació: David Espinosa.

Producció: Transversal. Xarxa d'Activitats Culturals. 8 de febrer. Teatre Municipal de Girona.



De Pina Bausch a Comediants i Carles Santos passant per Jan Lawers, Alain Platel, els Joglars, Mal Pelo i, perquè no, uns records llunyans al costat d'una cara que es va fer famosa en sèries com Al salir de clase o Hospital Central. David Espinosa no es deixa res, perquè tot fa pòsit en el cap i els ulls de l'espectador de teatre.

I Conferència espectacular és això, precisament, una conferència en forma d'espectacle per abordar a partir de l'experiència pròpia què són les noves escenes o arts vives, formes escèniques que s'escapen dels marges.

En aquesta classe magistral que s'ha pogut veure a Olot i Girona i passarà també per Figueres, Espinosa ressegueix el camí transitat per un noi d'Elx d'una família sense grans referents culturals per convertir-se en dramaturg de figures, andròmines i ombres i voltar per escenaris de mig món amb muntatges en miniatura.

El recorregut iniciàtic per l'art interdisciplinari de Catalunya i Europa fa parada en Rodrigo García, Angélica Liddell o Joan Brossa i Espinosa aprofita petites joguines, souvenirs, una càmera de vídeo, un projector i fins i tot un esquelet per, d'una forma amena i molt atractiva visualment, posar context i evocar escenes claus per entendre com la creació contemporània desdibuixa els prejudicis i les etiquetes de l'art.

Cafè Müller, on Pina Bausch ballava amb els ulls tancats entre el mobiliari d'un cafè buit, torna a escena gràcies a una nina de l'Elsa de Frozen que esquiva un bon grapat de cadires diminutes, o la música d'Isabella's room de Lawers, que va obrir el darrer Temporada Alta, fa dansar aquí un grup de joguets que es mouen rítmicament, encomanant-ho al públic.

També els cotxes fets miques per la Fura dels Baus i l'espectacle d'obertura dels jocs olímpics de Barcelona 92 reviuen a petita escala en una conferència-espectacle-lliçó en què Espinosa se sincera del tot amb l'espectador: no cal entendre-ho tot ni apreciar-ho des del primer moment perquè el teatre que se salta tots els límits i les barreres t'acabi atrapant.