El talent musical emergeix a Girona Est de la mà del Black Music Festival

Onze nens i nenes de 7 a 12 anys de l'anomenada Girona Est estan aprenent música des de l'arrencada del curs escolar gràcies al programa especial Música a l'Est, que té com a objectiu que, en un futur, es puguin incorporar com a intèrprets a la Black Music Big Band, la primera big band escola de les comarques gironines especialitzada en el que s'anomena música negra, i vinculada al Black Músic Festival.

Música a l'Est és un projecte de la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines i el Black Music Festival amb el suport de la Fundació Girona Est, amb direcció i coordinació d'Adrià Bauzó.

Del total de 30 candidats que es van presentar, un equip d'educadors i músics en va seleccionar 11, els quals estan assistint a tres classes setmanals de cant, instrument i llenguatge musical, en horari extraescolar.

«Pensem que és una manera d'incorporar a la música gent que, d'altra manera, no hauria anat mai a classe de música, i aquesta també és una via d'integració social», ha explicat al Diari de Girona Jordi Planagumà, director de la Fundació Casa de la Música.

Planagumà, que és músic i en el seu moment va trepitjar intensament els escenaris amb el ja desaparegut grup de pop-rock Van de Kul, considera que a Girona Est «hi ha potencial» i afirma que «si engresques un nen, ràpidament obtens resultats».

Les classes es fan a l'escola Sagrada Família del barri de Vila-roja, on ahir va tenir lloc l'acte de presentació del projecte, amb la participació de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Cultura, Carles Ribas.

El projecte té un finançament de tres anys i la idea és que, una vegada els nens i nenes assoleixin la formació mínima requerida, s'incorporin a la Big Band Junior, que està formada per músics de 9 a 14 anys. Posteriorment es podrien incorporar a la Black Music Big Band per ampliar el seu recorregut formatiu.

Tots els professors del projecte Música a l'Est són joves membres de la Black Music Big Band. S'ofereixen els diferents instruments que integren una big band: saxo, trompeta, trombó, baix elèctric, guitarra, piano, bateria i cant, i el llenguatge i l'expressió musical amb l'objectiu de poder tocar en grup o en una gran formació en format de big band.

Són membres del professorat Marina Feliu, Núria Fossas, Eloi Martinez, Júlia Corominas, Maria Oliver, Marina Planella i Albert Torrent. El projecte té el suport de l'Ajuntament de Girona.