Temporada Alta es consolida com el primer festival d'arts escèniques de l'Estat espanyol

Temporada Alta es manté com el primer festival d'arts escèniques de l'Estat espanyol de l'any 2018, segons l'Observatori de la Cultura. Aquest informe anual que elabora la Fundación Contemporánea situa el festival gironí com a tretzè esdeveniment cultural de l'Estat.

Dins de la llista dels vint primers, pràcticament només hi ha espai per a institucions culturals. Pel que fa a festivals, n'hi ha que estan per sobre del Temporada Alta, com el Zinemaldia de San Sebastián (tercer) o el Sónar (dotzè), però el certamen gironí és el primer de l'informe centrat en les arts escèniques.

A Catalunya, el CCCB lidera la llista, seguit pel Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Sónar. En aquest cas, el Temporada Alta ha baixat dues posicions respecte a la llista del 2017. Tot i així, es tracta de l'únic esdeveniment i institució de fora de la demarcació de Barcelona.

Premi a Salvador Sunyer (Jr)

Per altra banda, el curt de presentació del festival de l'edició de 2016, titulat The pleasure island, ha guanyat el German Design Award. Aquest premi és un dels més importants del sector a nivell europeu.

El curtmetratge, obra del cineasta Salvador Sunyer (Jr), fill del director del festival, s'ha emportat el German Design Award en la categoria audiovisual. Aquest és un dels reconeixements més importants del món del disseny a Europa.

En el seu moment, aquest curtmetratge ja es va emportar el Grand Laus. Es tracta del guardó més important dels Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual. The pleasure island està dirigit pel mateix Salvador Sunyer i produït per Nanouk Films.