Neus Ballús: «No m´imagino un millor lloc on iniciar el camí de ´Staff only´ que a la Berlinale»

La directora de la premiada La plaga, Neus Ballús, va estrenar ahir la seva esperada nova pel·lícula Staff only a la secció Panorama de la Berlinale, el festival de cinema internacional que se celebra a Berlín, enguany del 7 al 17 de febrer.

De fet, com va admetre en una entrevista, Ballús no s'imaginava un millor lloc per iniciar el camí de la cinta, després que la directora ja passés per aquest certamen amb La plaga. Ballús hi va presentar el seu nou film, rodat al Senegal, en el qual reflexiona sobre el pas de l'adolescència a la maduresa.

També retrata com s'estableixen lligams entre persones diferents i si, malgrat aquestes diferències, és «possible establir relacions d'amistat honestes sense interessos». Staff only està protagonitzada per Elena Andrada i Sergi López.

En aquest nou film la Marta, una noia de 17 anys, passa les vacances de Nadal al Senegal, amb el seu pare i el seu germà, en un d'aquells viatges on tot està ja organitzat prèviament. Ella sent una gran fascinació per en Khouma, un càmera senegalès que treballa filmant les excursions dels turistes, i això tensarà la ja conflictiva relació amb el seu pare.

En Khouma filma vídeos per satisfer els turistes -seran part de la pel·lícula-, i ajudaran la Marta a descobrir els mecanismes de com funciona el negoci del turisme. La Marta establirà també una intensa amistat amb l'Aissatou, una noia que neteja les habitacions de l'hotel, que resultarà ser una relació més forta del que s'esperava.

La protagonista té com a principal conflicte la lluita per la seva llibertat. Ella es troba en un viatge molt estructurat en una edat en la qual creu que li pertoca anar per lliure i precisament en aquell viatge és molt difícil fer-ho. Es trobarà, a més, amb l'oposició del seu pare. Ballús retrata a la pel·lícula actituds i situacions molt pròpies d'una edat determinada quan es passa de l'adolescència a la maduresa.

«És un moment en el qual es cometen molts errors i en el qual un creu que és adult quan encara no ho és», apuntava durant l'entrevista. Un dels grans temes de fons de la nova pel·lícula que més li interessen a la directora són els lligams que s'estableixen entre gent molt diferent, que prové d'una altra realitat social i econòmica.

Staff only té la dimensió que la directora volia per a la pel·lícula. És, reconeix, més gran que La plaga a nivell de pressupost, pel fet de ser una ficció i per estar rodada al Senegal, però tal com explica és una pel·lícula que «tendeix a la simplicitat» i que no necessita «grans recursos tècnics ni barroquismes». «He vist muntant-la que hi havia coses en les quals, tot i ser ficció, m'apropava molt al meu llenguatge més de documental», assegurava. El més difícil per la directora i l'equip de la cinta va ser trobar el finançament per tirar-la endavant i un cop ho van aconseguir no van tenir cap mena de conflicte amb el rodatge.

Pel que fa al repartiment dels protagonistes de la pel·lícula, Ballús va explicar que Sergi López és l'únic actor que surt al film. «M'agrada treballar amb no actors i amb aquesta matèria prima poc experimentada i molt autèntica». Elena Andrada, la protagonista, no tenia cap experiència prèvia en cinema i, segons va explicar Neus Ballús, ha fet una feina sensacional amb un viatge emocional molt de veritat per a una noia de 17 anys.



La Berlinale

El festival de Berlin és un certamen molt especial per a la directora perquè va acollir La plaga quan només era un projecte i el va desenvolupar al Talents. «El fet de tornar amb Staff only és emocionant i et dona la sensació d'estar en un lloc ben acollida. No m'imagino un millor lloc on iniciar el camí» d'aquest llargmetratge, assegurava.

Els productors de la pel·lícula Staff only són El Kinògraf, productora de Ballús i Pau Subirós; Ikiru Films, fundada per Edmon Roch, i Les Films Hatari.