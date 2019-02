El Safareig de Salt estrena el Shakespeare «Les alegres casades de Windsor»

La històrica companyia de teatre amateur El Safareig de Salt ha estrenat espectacle Les alegres casades de Windsor aquest cap de setmana al Teatre de Salt, dins el cicle especial dedicat al teatre amateur.

La coneguda comèdia de Shakespeare narra la història de Falstaff, un vell soldat arruïnat que intenta sortir de la misèria fent-se amant de dues dones de Windson. Escriu cartes d'amor idèntiques a totes dues senyores, i demana als seus respectius criats, Pistol i Nym, que les lliurin. Ells s'hi neguen, de manera que Falstaff els estomaca. Com a venjança, els criats informen els marits de les intencions de Falstaff. Amb l'adaptació d'aquesta comèdia d'embolics,

El Safareig proposa un entreteniment per reflexionar sobre les relacions entre dones i homes. L'espectacle està dirigit per Eva Rigau i compta amb la interpretació de 15 actors i actrius locals sobre l'escenari.

Amb aquesta estrena s'inaugura el Cicle de Teatre Amateur que acull enguany el Teatre de Salt amb quatre propostes de la Campanya que la Fundació Casa de Cultura de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina impulsen des del 2015. Aquest petit cicle de teatre s'inicia amb l'estrena d'El Safareig i conclou l'11 de maig amb Oceans de la companyia El Mirall de Blanes.

Una peça escrita i dirigida per Ferran Joanmiquel que segons la companyia «vol ser una celebració salvatge en què l'aparença i la realitat conformen la paradoxa de l'època a la qual vivim: l'era dels likes». El cap de setmana del 16 de març és el torn d' Europa, de Cràdula Teatre i el Cor Preludi, un cant a la Pau sobre el drama dels refugiats dirigit per Mon Bover. Finalment el 13 d'abril serà el torn de Trastorns del Grup de Teatre Cassanenc, una comèdia dirigida per Marc Ciurana.