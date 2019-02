Carla Simón rebrà 20.000 euros d'un fons europeu per al rodatge del film «Alcarràs»

El nou projecte de la directora Carla Simón, Alcarràs, ha guanyat el Premi al Desenvolupament de la Coproducció Eurimages, dotat amb 20.000 euros, en el marc del mercat de coproducció de la Berlinale. La proposta de Simon, presentada per la productora Avalon, ha estat una de les tres premiades en aquest mercat.

El jurat d'aquest any ha estat composat per la representant del fons cinematogràfic Karin Schockweiler (Luxemburg), la productora Helena Danielsson (Suècia) i el distribuïdor Jakub Duszynski (Polònia).

Simón i va triomfar a la Berlinale amb la seva anterior pel·lícula, Estiu 1993, en erigir-se guanyadora del premi a Millor Òpera Prima i el Gran Premi del Jurat Gen Kplus. A més, aquest projecte ja té l'aval d'altres festivals. Així, en l'última edició del TorinoFilmLab, va aconseguir un premi de 8.000 euros atorgat pel CNC al millor projecte dins el programa ScriptLab.

D'altra banda, la fotògrafa i cineasta barcelonina Irene Moray (1992) va poder assaborir ahir l'estrena del seu curtmetratge Suc de Síndria al Festival Internacional de Cinema de Berlin.

La Berlinale el va projectar ahir dins la secció oficial Short films, i Moray no amagava la il·lusió especial de participar al gran festival de la ciutat on va viure durant quatre anys.

«Vam haver de fer un esprint per arribar a la convocatòria, perquè no el teníem acabat», confessa als periodistes.

El segon curtmetratge de la jove barcelonina és una cinta optimista sobre la superació d'un episodi d'abús sexual, un problema «escandalosament comú» que al seu entendre no es parla prou.

«Moltes vegades aquestes ferides es presenten des del trauma, i no hi ha models que parlin de la curació», lamenta la directora. Per això el seu és un film esperançador on la protagonista (Elena Martín) se'n surt i es refà.