Evelí Adam fa volar la imaginació amb poderoses arrels de pi roig i pi negre

Poderoses arrels de pi roig i pi negre trobades a més de 1.800 metres d'alçada al Pirineu, a la zona del Taga, per exemple, és el que mostra Evelí Adam a la nova exposició de la Casa de Cultura de Girona.

«Si l'esquelet és el que queda de la persona, l'arrel és el que queda de l'arbre, és l'ànima de la natura», diu Evelí Adam (Campdevànol, 1957), l'artista que aquest dijous a les 7 de la tarda inaugurarà la mostra Mitologia i Natura.

Adam presenta a Girona una trentena d'arrels d'arbres que mantenen la seva forma original, tal com eren quan van ser desenterrades, però també han estat manipulades per l'artista i ara suggereixen formes fantàstiques que fan volar la imaginació.

Amb les seves mans de fuster, Evelí ha buidat pacientment i ha netejat aquestes soques que poden ser centenàries per combinar-les i presentar-les de manera que poden suggerir rostres humans o siluetes d'animals.

Rinoceront, Gall blanc, Dimoni o Cocodril són alguns dels títols de les peces presentades per un artista que, malgrat ser fill d'un fuster tradicional del Ripollès, també esculpeix pedra i pinta teles. La mostra de la Casa de Cultura inclou una acolorida pintura de les cases de l'Onyar.

Adam té previst exposar en una mostra col·lectiva a Roma a la primavera i en una mostra individual a la tardor a Suïssa.