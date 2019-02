Els Premis Rahola de Comunicació canvien de data i es lliuren el 7 de març

La gala de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local s'havia anunciat per al proper dia 21 de febrer, però en coincidir amb la vaga general convocada per al mateix dia, l'organització ha decidir posposar-la un parell de setmanes, fins al 7 de març. L'acte es farà, doncs, el dijous 7 de març a partir de les 20 hores a l'Auditori de Girona. D'altra banda, avui començarà a Can Gruart (19 h), a Vilablareix, la Setmana dels Rahola amb la taula rodona La ràdio: diàleg, tolerància i pau, organitzada pels Amics de la Unesco i Ràdio Vilablareix, en el Dia Mundial de la Ràdio.