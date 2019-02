La Simfònica de Corda i Cobla farà una gira amb «Cançó d'amor i de guerra»

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), presenta la seva gira de Cançó d'amor i de guerra, que per primera vegada portarà a Viladecans (11 de maig), Terrassa (16 de maig), Puig-reig (8 de juny) i Manresa (3 de novembre) la versió íntegra d'aquesta sarsuela catalana, considerada una de les peces més grans i emblemàtiques de la lírica catalana.

A Cançó d'amor i de guerra, estrenada el novembre de 2017 a l'Auditori de Girona, la SCCC, que compleix 10 anys, compta amb la col·laboració de solistes catalans com Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol, en els papers principals, i amb la Polifònica de Puig-reig en les parts corals, dirigits per Francesc Cassú.

El darrer enregistrament de Cançó d'amor i de guerra s'havia fet l'any 1974, amb Montserrat Caballé, Josep Carreras i Vicenç Sardinero en els papers protagonistes i l'Orfeó Gracienc a les parts corals, sota la direcció d'Antoni Ros-Marbà. Més de 40 anys després, la SCCC, el projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia en col·laboració amb l'Auditori de Girona, i en el qual hi participen La Principal de la Bisbal i la Jove Orquestra de les comarques gironines, treballa per apropar de nou l'obra al públic.

En aquesta nova versió de Cançó d'amor i de guerra, composta per Rafael Martínez Valls l'any 1926, s'han recuperat dos números inèdits escrits en les partitures originals però que no s'havien enregistrat, i també s'han inclòs per primera vegada els textos parlats de l'obra, el que permet al públic seguir el fil argumental. La Simfònica ha comptat amb l'assessorament del productor Joan Casas, que va fer l'edició crítica el 2006.

Prohibida inicialment per la censura de l'època, Cançó d'amor i de guerra se situa en un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric, social i individual que es va viure en aquesta zona a finals del segle XVIII. Josep Lagares ha remarcat que l'obra «representa l'anhel més noble dels pobles i de les persones per la seva llibertat i l'autodeterminació en moments de convulsió».