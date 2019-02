Montserrat restaura l'atri de la basílica i el claustre de Puig i Cadafalch

El monestir de Montserrat va inaugurar ahir la restauració del claustre neoromànic, obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, i de l'atri de la basílica de Santa Maria, el pati d'entrada al temple per on, cada any, passen més de 2 milions de turistes.

Les obres, que s'han allargat durant 13 mesos, han costat 450.000 euros i han estat finançades íntegrament per la Diputació de Barcelona. En el cas del claustre -que no és visitable-, els treballs han consistit en eliminar les humitats i substituir i restaurar les bigues de fusta afectades pels tèrmits.

Precisament a l'atri de Montserrat, que va ser construït al segle XVIII per un enginyer militar, és on, al maig, s'ubicarà una escultura de l'artista Jaume Plensa, de quatre metres d'alçada, i que representa el rostre de la filla d'un amic seu fotògraf. L'escultura s'instal·larà incialment durant un període de sis mesos, i, després, es decidirà si s'hi manté o es canvia d'ubicació.