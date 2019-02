El net de Dyango, de 14 anys, ja és una estrella a Llatinoamèrica

Izan Llunas, en una imatge de fa un any a Eivissa

Izan Llunas, en una imatge de fa un any a Eivissa Vicent Martí

Amb 15 anys, Luis Miguel, va rebre el seu primer Grammy, convertint-se en el cantant més jove a aconseguir el premi més gran de la indústria de la música. Izan Llunas, amb un any menys, ja té el seu primer disc d'or. El va rebre dissabte passat a Mèxic, on el net del catant Dyango ja és famós i ha d'atendre als seus fans al mig del carrer, ja que li aborden sense complexos.

El premi, lliurat a la seu de Sony Music de la capital mexicana, és un reconeixement als 30.000 discos venuts de la banda sonora de la sèrie en la qual interpreta a Luis Miguel, que s'emet a Netflix des de l'any passat. Al costat de l'adolescent eivissenc participa del premi el cantant que fa el paper del porto-riqueny en la seva edat adulta, Diego Boneta.

Llunas, malgrat la seva joventut, no és nou en el món de la música. Amb 11 anys la seva veu va enamorar a La Voz Kids, programa televisiu en què es capten futurs talents. I va pujar per primera vegada a un escenari a Eivissa, l'illa que el va veure néixer, amb el també eivissenc Joaquín Garli i el seu pare, Marc Llunas.

Ho recordava la seva mare, Ada Cañamares, en conversa telefònica un dia després de tornar de Mèxic, on va volar amb Izan, que segueix vivint a Eivissa, per recollir el disc d'or. El rememora orgullosa.

Després va arribar la tele i, ara, el recolzament definitiu per a la seva encara jove carrera: el seu èxit a Llatinoamèrica, on ja és una estrella

«No és com a Eivissa, on passa desapercebut i viu una vida tranquil·la; a Mèxic per exemple el paren pel carrer i li demanen autògrafs », apunta amb un punt de lògica satisfacció la seva mare. A Mèxic també allibera la seva faceta més comercial. «Es deixa anar més perquè està fora del seu ambient», afegeix Cañamares.

Només cal buscar el seu nom a Google per fer-se una idea de l'impacte que la tremenda veu d'Izan Llunas està provocant en aquests països, al que cal sumar l'atractiu dels seus ulls blaus i la seva cabellera rossa i llisa.

Però l'adolescent, encara que negocia seguir en la sèrie, aposta per una carrera musical pròpia per davant del cinema o la televisió. La seva mare ho explica en analitzar el seu futur: «[L'any passat] va signar amb Sony i ara, entre tots, estem analitzant quin tipus de música li anirà millor en la seva carrera». En això ajuda el seu pare, fill del mític Dyango, que precisament ara està de gira per Xile.

El mateix Izan Llunas detalla en una televisió mexicana que rep classes de cant i que el seu pare l'assessora sobre què fa bé o malament. La seva mare adverteix que per triomfar disposa de l'eina més important: la seva veu. El que li permetrà, matisa, triar l'estil que més li agradi.

Segons ha comentat en alguna entrevista, Izan s'identifica amb Bruno Mars i Justin Timberlake. Déu n'hi do.