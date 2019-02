El professor Emilio Lara guanya el II Premi Edhasa de novel·la

El doctor en Antropologia i professor Emilio Lara va guanyar ahir el II Premi Edhasa de Narratives Històriques amb Tiempos de esperanza, una novel·la de guerres, fanatismes i pors, però també d'amistat, amor i esperança, que transcorre el 1212, durant la croada dels nens. El jurat, compost per Daniel Fernández, Jacinto Antón, Carlos García Gual, Sergio Vila-Sanjuán i Mari Pau Domínguez, considera que l'obra era mereixedora del premi per «ser una novel·la coral amb una estructura admirablement resolta; per l'interès de la trama, que mai decau, posant la documentació al servei de la història per narrar la croada dels nens en l'època medieval», ha informat.