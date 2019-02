El Sismògaf d'Olot aposta pels coreògrafs i ballarins «millennials» nascuts als 90

La pròxima edició del festival Sismògraf d'Olot aposta pel talent millennial i dedica bona part de la programació als coreògrafs i ballarins nascuts als anys 90.

Raquel Gualtero, que protagonitzarà l'espectacle inaugural Nua, Clàudia Mirambell, Ana Borrosa i Janet Novás són alguns dels noms escollits.

El festival estratègic de dansa a Catalunya, que es farà del 25 al 29 d'abril, també inclou muntatges internacionals de companyies com les franceses Un Loup Pour l'Homme i La Débordante Cie. Enguany, també seguiran les «rèpliques» amb muntatges a altres punts de la comarca i com a novetat s'ha creat un itinerari amb bicicleta.

La seva directora artística, Tena Busquets, va remarcar ahir a la presentació la importància de donar visibilitat a propostes «sòlides» de creadors que encara no han consolidat la seva carrera ni arribat a un públic més ampli.

Raquel Gualtero obrirà el festival al Museu dels Sants amb un espectacle inspirat en peces musicals medievals composades per dones i on s'uneix el cos i la veu (amb Anaïs Oliveras).

Clàudia Mirambell estrenarà Servei de desubicacions 24H, Anna Borrosa presentarà Pinkfish, inspirat en les coreografies de la natació sincronitzada, i la ballarina i coreògrafa Janet Novás pujarà a l'escenari amb Mercedes Mais Eu.

L'onzena edició del festival també està marcada per la idea del «present» amb creacions contemporànies que es basen en la tradició i el passat com a inspiració. Entre els temes que s'hi tractaran hi ha el de rituals tradicionals, la formació de la terra o les tradicions gallegues i hongareses, entre d'altres.

D'altra banda, aquesta és una programació amb accent femení per la gran presència de dones.

«No és buscat, és la naturalesa dels temps; busquem els espectacles excel·lents», va afirmar Busquets, tot dient que els temes i conflictes de la societat també «afecten» els creadors.

En aquest sentit, posa com a exemple D-Construction, de la Compagnie Dyptik (Països Baixos), un espectacle sobre les revoltes i el poder de les masses que compta una tanca metàl·lica de barrera.