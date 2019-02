El festival literari de L´Escala exposarà per primera vegada el manuscrit de «Solitud»

El festival literari de L´Escala exposarà per primera vegada el manuscrit de «Solitud» girona

El programa de l'Escala Vila del Llibre 2019, que preveu més de 75 activitats el cap de setmana del 22 al 24 de febrer, es va presentar ahir a la vila marinera. Aquesta és la primera Vila del Llibre de les comarques gironines i la primera que es fa arran de mar. Les anteriors han estat a Cervera, Montblanc i la Pobla de Segur.

El festival literari d'hivern de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, en aquesta ocasió batejat com L'Escala, Vila del Llibre 2019, se celebrarà del 22 al 24 de febrer amb un programa per a tots els públics amb taules rodones literàries, tallers d'oficis del llibres, espectacles, recitals poètics, un escaperoom, activitats per a les escoles i contacontes, entre altres activitats.

L'esdeveniment commemorarà el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert a través de diferents propostes en què destaca Solitud 360º, una experiència immersiva de música, teatre i fotografia, a més de l'exposició temporal Solitud, una obra universal, a l'Alfolí de la Sal, que mostrarà per primera i única vegada el manuscrit original de Solitud, 270 pàgines amb la lletra original de la Víctor Català.

Enric Bono, director de la Vila del Llibre, va explicar ahir en la presentació que, entre els escriptors que presentaran novetats editorials a l'Escala durant el festival, hi haurà Jordi Cabré, Premi Nadal 2018; Eva Baltasar, Premi Llibreter 2018; Maria Carme Roca, Premi Prudenci Bertrana 2018; Jordi Folck, Premi Ramon Muntaner 2018; Coia Valls, Sílvia Soler, Martí Gironell, Joan-Lluís Lluís, Gabi Martínez, Natàlia Cerezo, Montserrat Barderi, Núria Esponellà, entre molts altres.

La iniciativa està impulsada des de l'Ajuntament de l'Escala amb el suport de VilaDelLlibre.CAT, i aposta per oferir als ciutadans i visitants una proposta de turisme cultural de qualitat que permeti descobrir l'Empordà a l'hivern, tot posant en valor el patrimoni històric, natural i immaterial local.

«Aquesta és una aposta per destacar la singularitat de la nostra cultura, vinculada al nostre patrimoni literari, amb figures com Víctor Català - Caterina Albert, que seran protagonistes d'una Vila del Llibre que volem que tingui continuïtat i ajudi a reforçar aquesta idea de l'Escala associada a la cultura», remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual també dona molta rellevància a la implicació en tot aquest procés de les escoles i l'institut locals: «Fomentar l'estima per la lectura i la cultura dels més joves és una de les apostes que fem amb aquesta Vila del Llibre».