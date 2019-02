La GIOrquestra i 140 cantaires estrenen un «Glòria» de Guinovart a Barcelona i Girona

La seu de l'SGAE de Barcelona va acollir ahir la presentació d'un nou projecte coral format per més de 140 cantaires i la GIOrquestra. De manera amateur però rodejats per grans professionals es presentaran en format concert els proper dissabte 23 de febrer a les 12.00 hores a l'Auditori de Barcelona i el diumenge 24 de febrer a l'Auditori de Girona a les 7 de la tarda.

El Cor Canta va anar a buscar els dos directors del projecte Canta amb l'OBC, Elisenda Carrasco i Pere Lluís Biosca però van posar una condició: «que no fos un cor més, com els que, afortunadament, hi ha a Catalunya, sinó que fos un cor innovador, diferent i que aportés alguna cosa a la societat en general i artística en particular». Així doncs, s'ha constituït un cor de més de 140 persones i interpretant repertori simfònico-coral.

Després es va encarregar una obra a un compositor català de reconegut prestigi com és l'Albert Guinovart, que per a l'ocasió ha escrit un Gloria. Complementa el Magnificat de John Rutter que s'interpretarà a la primera part. Tots ells estaran acompanyats per la reconeguda soprano Marta Mathéu i la GIOrquestra.

També s'ha presentat el Concurs Internacional de Composició d'Obres per a Cor i Orquestra.

El Cor Canta és una associació coral creada el juliol de 2018, promoguda per un grup de cantants amateurs procedents del projecte Canta amb l'OBC. L'associació té com a objectiu general adquirir la formació? musical necessària que permeti al grup consolidar-se com una coral estable i situar-se com un dels cors referents del panorama musical català.