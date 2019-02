Les visites a la Catedral de Girona creixen un 1,5% durant el 2018

El nombre de visitants a la Catedral de Girona ha augmentat un 1,5% durant el 2018, arribant a les 223.641 persones. Els catalans segueixen essent el públic predominant que opta per entrar a visitar el temple gironí amb un 20% dels visitants. Els francesos estan en segona posició amb el 16,25% dels visitants. Els turistes dels Estats Units són els tercers que més entren a la Catedral amb un 7,58% del públic. Els visitants de Regne Unit (6,38%) i Rússia (5,49%) tanquen les cinc primeres places. D'altra banda, fins a 7.019 alumnes de les escoles gironines van gaudir de les visites guiades gratuïtes que ofereix el Bisbat de Girona als centres de la demarcació. L'any passat també es van fer vuit activitats didàctiques per a les escoles coorganitzades amb el Museu d'Art de Girona en què hi van participat 1.880 alumes.

Pel que fa a les taques de restauració, a principis del 2018 s'han finalitzat les obres del sepulcre d'Elionor de Cabrera i al llarg de l'any també s'ha fet un rentat de cara al sepulcre de Romeu Montoliu, que es troba a dins del claustre.