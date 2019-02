Amb la mainada «es pot parlar de tot, la qüestió és com ho fem»

Amb la mainada «es pot parlar de tot», la qüestió és «com es fa». A partir d'aquesta premissa, la presentadora i directora del programa d'actualitat infantil InfoK, Laia Servera, va explicar la dificultat que suposa moltes vegades realitzar un informatiu que serà revisat pels espectadors més exigents i crítics: els nens i nenes. I és que Servera ho va deixar clar des del principi durant la conversa d'ahir amb la periodista Sussanna Oliveira en el marc de la Setmana dels Rahola, amb els infants «s'ha d'explicar molt bé les coses» perquè si «no entenen alguna cosa, es queixaran».

Tal com es pot parlar de tot, Servera va apuntar que això no es pot portar al terreny de les imatges, «hi ha temes que poden resultar molt traumàtics per un infant», ja que el programa emès per Televisió de Catalunya està pensat per a una franja compresa entre els 9 i els 11 anys aproximadament.

Durant l'acte, Servera va recordar alguns dels programes i especials més complicats d'elaborar com per exemple -darrerament- el judici del procés («dels més freds que hem fet mai»), els atemptats del 17-A o bé els abusos sexuals a menors. Va ser precisament aquest darrer, que tot i semblar a priori d'allò més complicat, va ser finalment uns dels més rellevants. «Vam incidir en el consentiment i en el pacte dels secrets, que esdevenen molt importants pels nens», va explicar.

Una manera de treballar que sempre es basa a buscar tres tipus de notícies: aquelles que formen part del món dels infants, aquelles que els poden afectar, i unes terceres que consideren importants d'explicar. Per Servera, tot allò que expliquen a l' InfoK ha de ser susceptible a ser recordat posteriorment, i és per això que intenten «treure's la motxilla d'adult» per fer-ho: «és com si tinguéssim un bloc de plastilina que els hi donem ben tou perquè ells, quan vulguin, li donin la seva pròpia forma».