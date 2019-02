Posen el maqui olotí Cisquet com a «model de lluita per un món millor»

Francesc «Cisquet» Serrat, un olotí afusellat el febrer de 1946, en ple franquisme, al Camp de la Bota de Barcelona, va ser posat ahir en un acte a Girona com a «exemple i model» de ciutadà compromès que «lluita per un món millor». Amb aquestes paraules, Raul Valls va voler retre tribut al maqui Cisquet «en l'actual moment de represa de l'extrema dreta a Europa». L'acte es va fer a la Llibreria 22 de Girona, on es va presentar la reedició del llibre Cisquet, un maqui olotí, i es va inaugurar l'exposició sobre la vida de qui va conèixer l'exili del 1939, va ser tancat amb la família al camp de concentració d'Agde (França) i va participar l'octubre del 1944 a la invasió de la Vall d'Aran.

Malgrat ser fill de qui era alcalde d'Olot l'any 1938, i malgrat acreditar una biografia personal del tot exepcional, pràcticament ningú coneixia a Olot la història de Cisquet, ni molt menys l'existència del seu germà –Miquel Serrat– encara en vida a França.

La casualitat va voler que la història es fes pública i a partir d'aquí es va començar a difondre gràcies a l'anomenada Comissió Cisquet, de la qual forma part Raul Valls, que ahir va participar a la presentació a Girona, acompanyat de l'exdiputat i professor de l'Institut Santiago Sobrequés Joan Boada, i de Cristina Herrando, coautora del llibre.

Boada va explicar que s'està tramitant la rehabilitació de Can Trona, un edifici de la Vall d'en Bas, per fer-hi un centre d'interpretació i explicar el moment històric i les circumstàncies dels maquis. Boada va afegir que l'exposició serà itinerant pels instituts d'ensenyament, començant pel seu, el Sobrequès de Girona.

A l'acte d'ahir no hi va poder assistir per la seva avançada edat, Miquel Serrat, germà de Cisquet, que en canvi sí ha confirmat la participació a tot un seguit d'actes que tindran lloc avui a Olot, on té previst firmar al llibre d'honor de la ciutat i inaugurar una placa d'homenatge a Cisquet al carrer Macarnau, 5, a les 12 hores.

Un dinar de germanor al Núria i un acte públic d'homenatge a la sala de plens de l'ajuntament (18.30 h) completaran la jornada. Diumenge hi haurà un acte també a Barcelona.