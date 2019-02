Ian Gibson: "Machado estaria molt inquiet amb la situació a Catalunya perquè deia que calia parlar"

L'escriptor i humanista Ian Gibson publica aquest dimarts 'Los últimos caminos de Antonio Machado. De Colliure a Sevilla', de l'editorial Espasa. El llibre és un "homenatge" a la figura del poeta, just quan es commemoren els 80 anys de la seva mort, i també un acostament a una de les múltiples tragèdies que va deixar la Guerra Civil espanyola.

Machado va exiliar-se amb la fi del conflicte en aquest municipi, on va morir poc menys d'un mes després d'arribar-hi, als 63 anys. Gibson assegura que el poeta simbolitza "l'exili" dels republicans a Espanya i veu certs paral·lelismes amb la situació actual.

Segons Gibson, Machado estaria "molt inquiet" amb la situació que hi ha a Catalunya i a Espanya perquè ell sempre va apostar pel diàleg. "La situació s'ha de solucionar i jo crec que arribarà tot i que caldrà una mica de temps", ha dit. L'escriptor i l'editorial han recordat avui la seva figura visitant la població i fent una ofrena a la tomba on hi ha les seves restes.