El Museu Darder de Banyoles exposa 'El somni del taxidermista'. La mostra, que es podrà veure fins al 22 d'abril a la sala d'exposicions temporals del museu, té com a eix central un dibuix de grans dimensions creat per l'artista Javier Garcés a partir de peces del mateix museu.

L'origen d'aquest dibuix va ser l'estada de Javier Garcés al Museus Darder per a dibuixar diversos animals dissecats per a un encàrrec. El potencial artístic dels exemplars dissecats i la reflexió sobre la taxidèrmia li van donar la idea de crear 'El somni del taxidermista', el dibuix de grans dimensions que dona nom a l'exposició.

En el dibuix, es pot veure un taxidermista adormit somniant que els animals que ha preparat tornen a la vida. Per a crear-lo, Garcés va estar durant més de set mesos treballant al Museu Darder i a Taxidèrmia el Ciervo, a Cassà de la Selva, on va dibuixar més de trenta animals dissecats.

A més del dibuix, l'exposició mostra 23 de les 29 peces del Museu Darder que hi apareixen, així com diverses fotografies del procés de treball. Per a poder exposar les peces en les millors condicions possibles, el Museu Darder ha netejat i restaurat diversos exemplars.

L'exposició 'El somni del taxidermista' es pot visitar fins al 22 d'abril al Museu Darder i l'entrada és lliure.



Activitats paral·leles

Com a activitat paral·lela a l'exposició, el Museu Darder ha programat la proposta 'Dibuixem animals amb en Javier Garcés' perquè qualsevol persona interessada en el dibuix pugui aprendre la tècnica. De les 11 del matí a la 1 del migdia, Javier Garcés estarà dibuixant al Museu Darder i qualsevol persona que vulgui podrà afegir-s'hi i rebre l'assessorament de l'artista.

A més, s'ha organitzat un concurs d'identificació dels exemplars del dibuix que es poden veure a l'exposició. El premi consisteix en un estoig de llapis de colors com el que utilitza Javier Garcés.