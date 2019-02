Tangram acrobàtic

inTarsi

Idea original: Companyia de Circ Eia. Direcció: Compayia de Circ Eia i Jordi Aspa. Intèrprets: Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó. 17 de febrer. Teatre Municipal de Girona

En italià, la paraula «intarsio» es fa servir per definir la tècnica de les incrustacions de la marqueteria,. I no podria ser més adequat per descriure el que és inTarsi, un espectacle circense de la companyia Eia que juga, precisament, a integrar multitud de parts per a crear

Com una mena de tangram, aquell joc xinès que construeix figures a partir de peces geomètriques, l'escenografia i els quatre integrants del muntatge juguen amb les formes per a desafiar la gravetat encadenant accions, cadascuna més sorprenent, difícil i divertida que l'anterior.

Mentre les estructures del decorat es desmembren per crear nous espais, els intèrprets s'enfilen a la perxa xinesa, l'un sobre l'altre, es catapulten sobre la balança russa, salten a corda a un ritme atabalador o, fins i tot, s'atreveixen amb la dansa del ventre, un dels moments que va despertar més rialles diumenge entre els espectadors del Teatre Municipal de Girona.

Guardonat amb un premi Zirkolika i amb el Max al Millor Espectacle Revelació el 2017, inTarsi no explica una història, però les explica totes: la rivalitat, la seducció i la manipulació que guien les relacions personals pugen a escena, fent una acrobàcia rere l'altra.