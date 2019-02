Juan Diego Flórez i Gustavo Dudamel actuaran al Festival de Peralada

La cantant i actriu Charlotte Gainsbourg, el tenor Juan Diego Flórez i el director d'orquestra Gustavo Dudamel actuaran els dies 6 de juliol, 9 i 10 d'agost, respectivament, en la 33a edició del Festival Castell de Peralada.

Els tres noms s'han donat a conèixer després d'anunciar la participació del ballarí cubà Carlos Acosta i la seva jove i talentosa companyia Acosta Danza.

La cantant, actriu i directora franco-anglesa Charlotte Gainsbourg, filla dels també cantautors i actors Serge Gainsbourg i Jane Birkin –autentiques icones franceses–, debutarà al Festival Castell de Peralada la nit del 6 de juliol, on presentarà el seu darrer treball discogràfic, REST, el seu cinquè àlbum d'estudi publicat a finals del 2017.

Després de la tràgica mort de la seva germana Kate Barry, Gainsbourg s'instal·la a Nova York per obrir pas a una nova etapa personal. Produït per SebastiAn, del segell Ed Banger, a REST Gainsbourg parla sobre ella mateixa. Amb un rerefons de música electrònica en harmonia amb el desig d'obtenir un so un xic inquietant i mecànic, Gainsbourg presenta un autoretrat intransigent que ha estat aclamat per la premsa internacional com un dels millors discos del 2017 (Pitchfork, The Guardian, The Independent, Les Inrockuptibles...).

El tenor peruà Juan Diego Flórez i el carismàtic director d'orquestra Gustavo Dudamel, protagonistes de les nits del 9 i 10 d'agost

El tenor i el carismàtic director veneçolà Gustavo Dudamel protagonitzaran dues de les cites ineludibles de l'estiu català.

El 9 d'agost torna al Festival el tenor Juan Diego Flórez amb un concert líric, a l'Auditori Parc del Castell.

Posseïdor d'una de les veus més desitjades i sol·licitades pels millors teatres d'òpera d'arreu del món, el tenor del bel canto romàntic per excel·lència cantarà al costat de la jove soprano armènia Ruzan Mantashyan. Junts, oferiran al públic un programa amb els millors duos i àries del repertori romàntic francès i italià amb el director musical Guillermo García Calvo al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès.



Prestigiós director d'orquestra

L'endemà, el mateix escenari rebrà una de les batutes més prestigioses del moment. Gustavo Dudamel, director titular de l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles i de l'Orquestra Simfònica Simón Bolívar, recalarà el 10 d'agost al Festival Castell de Peralada acompanyat de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra amb un programa únic que el converteix en tot un esdeveniment: El somni d'una nit d'estiu de Felix Mendelssohn amb l'actriu María Valverde, esposa de Gustavo Dudamel, com a narradora i la Titan de Gustav Mahler, una de les simfonies més apreciades i interpretades d'aquest gran compositor, a la segona part del programa.

Les entrades per a aquestes tres espectacles estan a la venda des d'avui des del web del festival.

El preu de les entrades va dels 30 als 90 euros per a Gainsbourg i dels 40 als 210 euros per a Flórez i Dudamel. Un any més, el Festival ofereix un servei d'autocar de Barcelona a Peralada amb tornada a la capital catalana després del concerts.