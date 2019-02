M. Joao Pires crea un festival de "puresa" i reivindicació cultural a Cervià de Ter

La pianista portuguesa Maria Joao Pires ha creat un festival de "puresa" i reivindicació de la cultura, Days of Wisdom, que tindrà lloc a l'església del petit monestir romànic de Cervià de Ter --un municipi de 900 habitants--, del 9 a l'11 d'agost de la mà de la promotora Ibercamera, ha explicat Pires en roda de premsa aquest dimecres a Barcelona.

"Fa més de 25 anys que desitjava tenir un festival que tornés a parlar d'art: què és l'art i què significa per als artistes i per al públic general", ha relatat la pianista, que es planteja en aquest marc quina és la connexió entre art i vida.

Pires ha lamentat que l'art ha estat emprat com un reclam comercial, com una cosa que es pot comprar i vendre: "Vaig voler tenir un festival en què poguéssim reavaluar aquests límits", i així canviar el rumb cap a un món nou i millor.

"Crec que que les arts, en la seva més pura expressió, poden contribuir molt a aquest canvi", ha dit la pianista, que volia amb aquest festival enaltir la puresa i l'autenticitat del que es fa.



200 Places



Amb una capacitat per a 200 persones, el temple romànic de tres naus comptarà amb obres pianístiques i vocals de Johann Sebastian Bach, Frederic Mompou, György Kurtag, Komitas i Arvo Pärt, entre d'altres, amb la interpretació de Pires, la soprano d'Alepho Talar Dekrmanjian, i de les pianistes Lilit Grigoryan i Jiana Peng.

Sobre les artistes triades --totes elles dones-- ha dit que pertanyen a diverses generacions i són "guardianes de la creativitat", i que el seu perfil d'origen divers remet als drames humans que afronta el món actual, en al·lusió als refugiats.

La pianista ha dit que la seva idea és que la seu del festival sigui Cervià, i després pugui viatjar a altres llocs al Japó, els Estats Units i Europa, i que el festival es mogui, amb un programa diferent cada any i, segons ha bromejat, que incorpori homes.

El primer concert estarà basat en els sentiments més bàsics; el segon, en la lluita entre l'àngel i el diable, i el tercer dia sobre els assoliments personals: "Aquests tres dies tenen molt simbolisme per les lluites al nou món".

Ha bromejat que se sent "una mica nerviosa" però molt agraïda de ser investida doctora honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), mentre que sobre el concert al Palau de la Música aquest divendres, ha destacat que li agrada aquest equipament.

Després del Palau, la pianista actuarà a Alacant i unes setmanes més tard a Mallorca: "M'agrada Espanya. Em sento gairebé com a casa aquí, però m'agrada tocar en projectes especials, i fer coses que no estan relacionades amb els auditoris de sempre", i que se situïn en espais més íntims.

"No vull ser diferent, sinó que tinc una profunda necessitat de sortir d'aquest cercle en el qual és presentada la música clàssica", ha explicat la pianista, que als seus 74 anys, es considera suficientment gran per fer eleccions que no pots fer quan ets jove.