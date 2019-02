La cantant Charlotte Gainsbourg i el tenor Juan Diego Flórez, al Festival de Peralada

La 33a edició del Festival Castell de Peralada comptarà amb la cantant i actriu Charlotte Gainsbourg la nit del 6 de juliol. En la seva visita presentarà el cinquè àlbum, Rest, que va publicar a finals de 2017, després de la tràgica mort de la seva germana. La francoanglesa és filla de Serge Gainsbourg i Jane Birkin, dues figures que s'han convertit en tota una icona de l'escena francesa.

Un mes després, el 9 d'agost, serà el torn del tenor peruà Juan Diego Flórez, que presentarà un concert líric farcit d'àries del repertori romàntic francès i italià. Ho farà acompanyat de la jove soprano armènia Ruzan Mantashyan. L'endemà, 10 d'agost, passarà pel festival el director d'orquestra Gustavo Dudamel, que dirigirà la Mahler Chamber Orchestra.

Amb l'anunci d'aquests tres grans noms, el Festival Castell de Peralada escalfa motors per a la seva 33a edició, que se celebrarà aquest estiu.



Música electrònica

Rest, el disc que portarà Charlotte Gainsbourg a Peralada, va sortir a la llum a finals de 2017. Gainsbourg hi presenta un rerefons de música electrònica en harmonia amb el desig d'aconseguir un so inquietant i mecànic.

Precisament aquest àlbum és un autoretrat de la cantant després de la tràgica mort de la seva germana, Kate Barry. Gainsbourg es va traslladar a Nova York, per donar pas a una nova etapa personal i professional.

El disc va ser qualificat com el millor àlbum de 2017 per diversos mitjans internacionals com ara The Guardian, The Independent o Les Inrockuptibles, segons recordava el festival empordanès en una nota difosa ahir.

Per la seva part, el tenor Juan Diego Flórez estarà acompanyat per la soprano armènia Ruzan Mantashyan i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Flórez és una de les veus més desitjades del 'bel canto' d'arreu del món.

L'endemà, el 10 d'agost, serà el torn del director d'orquestra Gustavo Dudamel. El director de l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles i de l'Orquestra Simfònica Bolívar estarà acompanyat en aquesta ocasió per la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra.

Dudamel oferirà l'obra El somni d'una nit d'estiu, de Felix Mendelssohn. A la segona part interpretaran Titan de Gustav Mahler, una de les simfonies més apreciades del compositor. Per a aquesta segona obra, Dudamel comptarà amb l'ajuda de la seva esposa, l'actriu María Valverde, que farà de narradora.

Gainsbourg, Flórez i Dudamel se sumen a l'actuació ja anunciada del ballarí cubà Carlos Acosta i la seva jove companyia de dansa, que es podrà veure proper el 15 d'agost a Peralada.

Les entrades per als tres nous concerts ja estan a la venda des d'aquest dimecres, 20 de febrer, a partir de la pàgina web del festival.

El preu de les entrades va dels 30 als 90 ? per a Gainsbourg i dels 40 als 210 ? per a Flórez i Dudamel.