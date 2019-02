La rosinca Rusó Sala grava amb Aleix Tobias i Miriam Encinas el disc "Desirem"

La cantautora rosinca Rusó Sala està fent una campanya de micro-mecenatge a la web Verkami (http://vkm.is/desirem) per a cobrir les despeses del que serà el seu quart treball, el disc "Desirem", gravat amb els músics Aleix Tobias (percussió) i Miriam Encinas ( flautes, dilruba, viola, percussió).

Segons la cantautora "hi trobareu reflexions sobre el desig i les seves arestes, sobre com alimentar la pulsió creativa en un món amarat de contradiccions. Com entregar-nos a l'amor i a la seva universalitat."

El disc conté cançons pròpies d'aromes tradicionals i d'arranjaments transgressors. Musica també a Ramon Llull (un dels temes,"Desirà l'amic"dòna títol al àlbum), i inclou melodies arabo andaluses i cançó sefardita. El percussionista de formació hindú amb la tabla, Ciro Montanari col·labora en el tema "Com un estel fugaç".

"Desirem" es publicarà el 8 de Març i es presentarà en directe el 22 de Març a la Sala Luz de Gas a Barcelona, dintre del Festival Barnasants, a on s'entregaran recompenses de la campanya Verkami. Inclou entre d'altres, a banda d'adquirir el disc, un taller de veu o sortides en barca amenitzades amb un concert.

Rusó Sala ha actuat a diferents espais a Catalunya, a Argentina, Portugal, Polònia i Itàlia. Col·labora des del 2010 amb Rosa Zaragoza i canta en la formació Coetus, que dirigeix el seu percussionista Aleix Tobias, des del 2017.

Té tres treballs editats, "La ciutat imaginària" (autoeditat, 2009), "Mar Endins" (Freshsound, 2013) i Fil del Coure (Microscopi, 2015) i ha estat també guanyadora de diversos premis com el XIVè concurs d'Horta Guinardó, el 32è Certàmen de la cançó de Salitja, el premi Parodi a la millor interpretació (Sardenya) i el premi Pino Piras a la millor cançó amb "La meva terra" també a Sardenya.