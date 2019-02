El 2n Concurs de Dansa de Blanes arrenca amb més de 350 ballarins

Aquest dissabte ha arrencat el 2n Concurs de Dansa Vila de Blanes, que aquest any arriba als 354 participants, vinguts d'arreu de Catalunya. En total són 23 les escoles que han portat els seus ballarins a la capital de la Selva Marítima. Els ballarins són joves d'entre 8 i 21 anys que hauran de competir en categories amateur i pre professional, i que hauran de demostrar les seves habilitats ballant estils tan diversos com Jazz, Fusió, Ballet Clàssic i Ballet Contemporani.

Entre el jurat hi ha personalitats com la coreògrafa internacional catalana Cocó Comin, acompanyada per d'altres referents de la dansa mundial, com són Francisco Lloberas, Barbarana Pons, Víctor Rodrigo, Anna Pujol, Elena Iannotta i Elías Garcia.