Xicu Cabanyes i Jordi Bosch «Barraca» dialoguen a la Casa de Cultura de Girona

Dos artistes contemporanis del Pla de l'Estany, i fortament influenciats pel paisatge de la seva comarca, dialoguen en una nova exposició de la Fundació Fita que ahir va quedar inaugurada a la seu de la institució a la Casa de Cultura de Girona.

L'arquitecte i patró de la Fundació Fita Kim Bover és el comissari responsable de la presentació de les escultures i pintures del creador del bosc eròtic de Can Ginebreda, Xicu Cabanyes, i dels poemes visuals i documents fotogràfics del creador de la «nivopintura», Jordi Bosch «Barraca», alpinista i escalador que a partir de 1985 es va fer popular per les seves accions pictòriques efímeres sobre la neu.

Domènec Fita, presenta l'acte inaugural, va qualificar d'«impressionant» l'arportació de dos artistes que «van ser alumnes meus però tenien tanta potència creativa que sempre anaven a la seva i mai em van fer cas de res».

Per Fita, els dos són «desmitificadors d'hipocresies i de dogmes, i això sol també és un valor que fa lliures a les persones i les ajuda a saber discernir i a tenir iniciativa».

En el catàleg, apareix l'escrit Desvetllament del paisatge, retorn a la mina, de l'historiador de l'art Alexandre Roa Casellas, el qual troba «evident» que Xicu Cabanyes i Barraca «comparteixen el paisatge del Pla de l'Estany».

Els dos artistes presenten obres recents i pràcticament inèdites en aquesta mostra titulada Diàlegs III. Kim Bover valora la seva obra: «En Barraca dibuixa, pinta, modela, esculpeix amb ull crític, analitza en profunditat mestres antecessors seus que li proporcionen els fonaments de la seva obra i en són referents que no vol oblidar. Té en el seu fer obres efímeres, sobre un llenç de gran format on activa colors en el paisatge, a diferència d'en Xicu, que col·loca la seva obra dins el paisatge».

Per la seva part, Xicu Cabanyes, igualment proposa peces fins ara mai mostrades. Deixa de banda els grans motlles per conversar amb l'obra d'en Barraca, a través de treballs de petit format: fosses d'alumini, marbres, fusta, bronze i acer. De manera complementària, posa en relleu peces d'orfebreria, penjolls i anells, així com dos llibres, «incunables» en paraules del comissari Kim Bover, disposats en un faristol i que també es projectaran en format audiovisual.

La mostra presenta dues escultures de gran format de Cabanyes i ensenya el seu procés de creació amb el motlle de l'escultura Francesco (2018), inspirada en el Papa de l'Església Catòlica, del Bosc de Can Ginebreda. Una altra obra destacada és Humanitat (1987), un mural de talles de fusta. I és que Cabanyes va començar la seva trajectòria artística treballant en l'ofici de restaurador de mobles, a principis dels anys seixanta. «En Xicu Cabanyes és un autodidacta, i les ajudes que ha pogut rebre han quedat desbordades per la seva potència abassegadora, barroca i apassionada, la de l'artista encès per l'art», recalca Domènec Fita en un comunicat difós per la fundació que porta el seu nom.

S'han preparat dos vídeos perquè es puguin visualitzar al llarg del recorregut de la mostra: un de presentació del Bosc de Can Ginebreda i un altre que recupera una trobada entre els dos artistes amb Domènec Fita i Àngela Rodeja, exgalerista i esposa de Fita.