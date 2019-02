La Comissió per la Dignitat homenatja l'escriptor Carles Rahola

La Comissió per la Dignitat va recuperar l'obra Egmont, per la llibertat i contra la repressió, un recull de lectures amb il·lustracions musicals en homenatge al periodista gironí Carles Rahola, assassinat fa 80 anys pel franquisme. L'espectacle celebrat ahir al migdia al Teatre Municipal de Girona va consistir en dues hores i mitja de concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Girona, que va repassar les notes que Beethoven va posar als textos que el 1787 va escriure Goethe, i que Joaquim Pena va portar al català.

E gmont, per la llibertat i contra la repressió repassa la història d'aquest compte belga a qui van assassinar fa 450 anys per mostrar-se respectuós amb els hugonots de Flandes i qüestionar les polítiques dutes a terme pel rei espanyol Felip II. Ahir, la Comissió per la Dignitat va decidir portar a escena una obra que homenatja l'escriptor i periodista Carles Rahola i que «s'escau amb la realitat que es viu a Catalunya avui dia».

El Teatre Municipal es va omplir amb l'estrena d' Egmont, per la llibertat i contra la repressió, que va servir per rememorar el 80è aniversari de la mort del periodista gironí assassinat pel franquisme. Concretament, aquesta obra pretén buscar un paral·lelisme amb la situació actual que viu Catalunya, segons va reivindicar el president de la Comissió per la Dignitat, Pep Cruanyes. A l'estrena hi va assistir també el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la seva esposa, a més de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la consellera de Cultura, Laura Borràs, i altres personalitats i càrrecs públics. Tots plegats van acabar drets ovacionant la neta de Rahola en finalitzar l'obra, quan se li va entregar un ram de flors en memòria del periodista.

Egmont, per la llibertat i contra la repressió repassa la història d'aquest compte belga que fa gairebé mig segle es va mostrar a favor de la llibertat dels col·lectius i dels drets de la ciutadania, en especial dels hugonots de Flandes. Aquesta decisió va comportar que el rei Felip II ordenés el seu «injust» empresonament i que, posteriorment, el decapitessin. Cruanyes va assenyalar que la recuperació d'aquesta obra pretén denunciar la situació de «repressió» que actualment viu Catalunya.

L'obra va acabar amb l'epíleg, la lectura d'un article que Carles Rahola havia escrit sobre l'obra i que ja en el seu moment relacionava amb els «semblants fets» que podien produir-se a Catalunya. Posteriorment, els assistents van cantar Els Segadors, van onejar algunes estelades i es van sentir crits d'«Independència» i de «Llibertat presos polítics».