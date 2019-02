«Green Book» pren la glòria a la «Roma» de Cuarón als Oscars

Green Book, el film dirigit per Peter Farrelly, s'ha endut el premi a la millor pel·lícula de l'any a la 91a edició dels Oscars, imposant-se així a la gran favorita, Roma d'Alfonso Cuarón. El film del cineasta mexicà va obtenir tres premis: millor direcció, millor fotografia i millor pel·lícula de parla no anglesa.

Idèntica recompensa va rebre Green Book, que, a més del premi a la millor pel·lícula, va emportar-se l'Oscar al millor actor de repartiment i l'Oscar al millor guió original.

L'altra gran triomfadora de la nit va ser Bohemian Rhapsody, el biòpic de Freddie Mercury, que s'embutxaca quatre Oscars: millor muntatge, millor edició de so, millor barreja de so i millor actor protagonista per Rami Malek. «Gràcies a Queen per permetre ser una part minúscula del vostre etern llegat», va dir l'actor, que també va destacar que, com la de Mercury, la seva és la història d'un immigrant que intenta obrir-se camí en el món de l'art.

Olivia Colman va donar una de les grans sorpreses de la nit en imposar-se a Glenn Close com a millor actriu protagonista per la seva encarnació de la monarca Anna d'Anglaterra a La Favorita. El premi a la millor actriu de repartiment va ser per a Regina King per El blues de Beale Street, que va rebre el premi entre llàgrimes i agraïments a la seva mare, la resta de les nominades i a Déu, que, assegura, «sempre és bo».

El guardonat al millor actor de repartiment el va rebre Mahershala Ali per Green Book. L'intèrpret, que va aixecar la seva segona estatueta, va dedicar l'Oscar a la seva àvia perquè «sense ella no seria aquí ara».

Tampoc va anar malament a Black Panther, la primera cinta de superherois nominada a millor pel·lícula, que no va guanyar en la categoria principal, però sí recull tres dels set premis als quals estava nominada: millor vestuari, millor disseny de producció i millor banda sonora pel treball de Ludwig Göransson.

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly i Nick Vallelonga es van alçar amb el premi al millor guió original per Green Book, mentre que Spike Lee va guanyar l'Oscar al millor guió adaptat amb Infiltrado en el KKKlan.

El premi a la millor cançó el recull Shallow, el tema central del remake d' Ha nascut una estrella, film protagonitzada per Lady Gaga i coprotagonitzat i dirigit per Bradley Cooper.

«No es tracta de guanyar, la clau és no abandonar. Si tens un somni, lluita per ell. Si alguna cosa t'apassiona, és igual les vegades que et rebutgin o caiguis, l'important és quantes vegades et tornes a aixecar», afirmava l'artista, visiblement emocionada.

Altres premiats de la nit van ser Free Solo, que es va endur el guardó al millor documental; Spiderman: Un nou univers, que es va alçar amb el premi al millor film d'animació de l'any, i Skin, que va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge de ficció i ha deixat sense premi Madre, el treball de l'espanyol Rodrigo Sorogoyen.