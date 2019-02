Toni Sala entra en "contacte amb el mal" al seu nou llibre 'Persecució'

L'escriptor de Sant Feliu de Guíxols Toni Sala entra en "contacte amb el mal" a la seva nova novel·la 'Persecució' (L'Altra Editorial) a través de la història d'un assassí vist des de diferents punts de vista i diverses veus. Sala ha considerat que el protagonista de 'Persecució' tenia interès literari per la seva capacitat de pensar perquè mata i ha explicat que un dels temes que li interessen de la literatura és "el contacte amb el mal i fins i a quin punt això té uns efectes morals sobre la persona".

En roda de premsa, ha explicat que és dur introduir-se en la ment d'un assassí. Amb el llibre 'Els nois' ja li va passar, ha assegurat, que amb alguns personatges sent que està "enmig de la merda", tot i que en el cas de 'Persecució' descriu un assassí racional i, segons ha dit, "encara permet una certa distància".

Sala ha fet èmfasi en la dificultat d'introduir-se en la ment d'un assassí racional. L'escriptor s'ha preguntat quina diferència hi ha entre conèixer el mal i la maldat o fins a quin punt la maldat és un intent de coneixement. "L'assassí que descriu al llibre és una persona que pensa i a més és llibreter", ha afegit amb un somriure. L'escriptor ha reflexionat sobre l'idioma que s'ha de fer servir quan es parla del mal. "Sempre vas a parar a la qüestió de la comunicació i com es pot accedir als altres".



'Els nois'

Sala ha dit que el llibre té a veure amb 'Els nois' (2013) i ha apuntat que anys després de la seva publicació considera que no era un llibre fallit literàriament. "És un llibre que estava bé i valia la pena seguir en la mateixa línia i mostrant aquest estil i aquests temes. 'Persecució' és un llibre deutor d'Els nois'.

L'escriptor ha assegurat que la literatura és un intent d'expansió de la pròpia persona i d'entrar dins dels altres, a través d'homes i dones i fins i tot els animals, com passa a 'Persecució'. Ha destacat que per un home, el que és una dona és un misteri i el mateix al revés. De fet, ha declarat que li interessen escriure sobre les fronteres que no estan del tot dibuixades i el mal n'és un exemple: "Quan una persona comença a ser considerada mala persona?", s'ha preguntat. "La literatura i la moral és una qüestió de fronteres, de mirar i anar traient el nas a veure fins on s'arriba i això es fa a través de la imaginació".

Ha assegurat que el llibre no és una conclusió. "Si algú llegeix llibres no és per arribar a una conclusió, sinó que és una forma de viure i estar en contacte amb el coneixement". Sala ha dit que seguirà escrivint sobre els temes que li preocupen. "Sí que m'agradaria fer llibres més lluminosos, però es fa el que es pot".



L'autor

Toni Sala va néixer a Sant Feliu de Guíxols l'any 1969. La seva obra inclou gèneres literaris molt diferents, i entre els seus llibres hi destaquen la 'Entomologia', premi Documenta l'any 1997, la 'Petita crònica d'un professor a secundària' (2001), la novel·la 'Rodalies' (2004), que li va valer el premi Sant Joan i el Nacional de Literatura, 'Els nois' (2013), que va inaugurar L'Altra Editorial, i 'El cas Pujol' (2014), Premi Ciutat de Barcelona 2014, que va estrenar la línia d'assaig.