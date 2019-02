El festival iberoamericà de Temporada Alta tanca amb prop de 7.400 espectadors

L'edició iberoamericana del festival Temporada Alta ha aconseguit prop de 7.400 espectadors, que representa un 78% d'ocupació. El festival ha programat 81 funcions de 24 espectacles en tres ciutats de l'Amèrica Llatina (Buenos Aires, Lima i Montevideo). La capital argentina ha acollit l'adaptació de 'Terra Baixa' protagonitzada per Lluís Homar, que va esgotar totes les entrades. Conjuntament amb 'Terra Baixa', les representacions de 'Cases', 'Calma!' i 'Vida' també van aconseguir un 100% d'ocupació. A més, l'organització del festival ha destacat que el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic va registrar 2.000 espectadors, en una edició que va guanyar la catalana Cristina Clemente.

El festival Temporada Alta a l'Amèrica Llatina ha tancat la seva setena edició amb prop de 7.400 espectadors i un 78% d'ocupació. Aquestes xifres representen tot un èxit per als organitzadors, que recorden que al llarg dels set anys que s'ha celebrat el festival ja han sumat un total de 22.000 espectadors.

Aquest any s'han programat 24 espectacles diferents, a banda de crear tallers i workshops. De fet, el festival vol potenciar la creació d'un espai de trobada i intercanvi entre els artistes dels dos costats de l'Atlàntic. Per aquest motiu es va fer un taller internacional o una taula rodona sobre la dramatúrgia actual en què hi van participar les catalanes Cristina Clemente i Marta Aran.

El festival s'ha celebrat en tres ciutats diferents: Buenos Aires, Lima i Montevideo. Una de les obres que s'ha programat és 'Vida', de Javier Aranda. En aquest cas, el Temporada Alta conjuntament amb l'Institut Ramon Llull, Acción Cultural Española i Iberoescena han portat a l'altre costat de l'Atlàntic aquesta proposta de titelles. A més, aquest espectacle va exhaurir totes les entrades.

'Terra Baixa', l'adaptació del text de Guimerà en què Lluís Homar interpreta a tots els personatges, també ha viatjat fins a l'Argentina. 'Terra Baixa' es suma a l'estrena de Calma! de Guillem Albà, i a Cases, la petita instal·lació de l'escenògrafa mallorquina Xesca Salvà. Totes elles, també van esgotar les entrades en les seves funcions a Buenos Aires.

De tota manera, en el festival s'han programat produccions de més de dotze països diferents (Xile, Uruguai, Perú, Mèxic, França, Suïssa o Israel). Entre les propostes no catalanes cal destacar 'Lagartijas Tiradas al Sol', una proposta mexicana de crítica política o 'Santiago Amoukalli', que ja va visitar l'edició gironina del festival.

També s'hi ha pogut veure 'Pompeya', una producció xilena dirigida per Rodrigo Soto que l'any passat es va veure a Temporada Alta Buenos Aires i aquest any es va exhibir a Lima, o l'espectacle francès de circ de gran format 'Hasta el último suspiro'.

Per altra banda, el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic també ha estat tot un èxit. En aquesta edició més de 2.000 espectadors van poder seguir les propostes que enfrontaven l'Amèrica Llatina amb les dramaturgues catalanes Cristina Clemente i Marta Aran. Finalment, Clemente es va proclamar campiona.